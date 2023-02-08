كأس فرنسا - ماذا قدم مصطفى محمد في تأهل نانت الدرامي إلى ربع النهائي

شارك مصطفى محمد في تأهل درامي لـ نانت إلى ربع نهائي كأس فرنسا.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وفاز نانت على أنجيه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وسجل عبد الله سيما هدف أنجيه عند الدقيقة 6 فيما عدّل فلوران موليه النتيجة لـ نانت في الدقيقة 87.

ودخل مصطفى محمد بديلا في الدقيقة 63 أي عندما كان نانت متأخرا في النتيجة ويقترب من توديع البطولة.

ماذا قدم مصطفى محمد أمام أنجيه؟

عدد الدقائق: 27

عدد التسديدات: 1

دقة التمرير: 60%

عدد التمريرات الصحيحة: 3 من 5

عدد مرات لمس الكرة: 10

السقوط في مصيدة التسلل: 1

عدد مرات تشتت الكرة من أمامه: 1

وسجل مصطفى محمد مشاركته الـ32 مع نانت في مختلف المسابقات الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف.

ويعتبر نانت هو حامل لقب الموسم الماضي في كأس فرنسا بعدما توج به للمرة الرابعة على حساب نيس.