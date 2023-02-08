كأس فرنسا - ماذا قدم مصطفى محمد في تأهل نانت الدرامي إلى ربع النهائي

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 22:25

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

شارك مصطفى محمد في تأهل درامي لـ نانت إلى ربع نهائي كأس فرنسا.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وفاز نانت على أنجيه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وسجل عبد الله سيما هدف أنجيه عند الدقيقة 6 فيما عدّل فلوران موليه النتيجة لـ نانت في الدقيقة 87.

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ودخل مصطفى محمد بديلا في الدقيقة 63 أي عندما كان نانت متأخرا في النتيجة ويقترب من توديع البطولة.

ماذا قدم مصطفى محمد أمام أنجيه؟

عدد الدقائق: 27

عدد التسديدات: 1

دقة التمرير: 60%

عدد التمريرات الصحيحة: 3 من 5

عدد مرات لمس الكرة: 10

السقوط في مصيدة التسلل: 1

عدد مرات تشتت الكرة من أمامه: 1

وسجل مصطفى محمد مشاركته الـ32 مع نانت في مختلف المسابقات الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف.

ويعتبر نانت هو حامل لقب الموسم الماضي في كأس فرنسا بعدما توج به للمرة الرابعة على حساب نيس.

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