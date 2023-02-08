عاد ملك ركلات الجزاء.. سيلتا فيجو يضم دييجو ألفيش

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 22:18

كتب : FilGoal

دييجو ألفيش - ريال مدريد

أعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني عن تعاقده مع دييجو ألفيش في صفقة انتقال حر.

وانضم ألفيش إلى سيلتا بعقد قصير الأمد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتوجّه سيلتا للتعاقد مع ألفيش لتعويض الإصابة الطويلة لحارس مرماه الأرجنتيني أجوستين مارتشيسين.

ألفيش (37 عامًا) رحل عن صفوف فلامنجو في يناير الماضي بعد أن فاز معه بـ كوبا ليبرتادوريس 2022.

وبذلك يعود ألفيش للملاعب الإسبانية التي شهدت تألقه الأكبر في مسيرته كحارس مرمى حيث اشتهر بالتصدي لركلات الجزاء.

ألفيش بدأ مسيرته في أتليتكو مينيرو، ثم شد الرحال نحو ألميريا في 2007.

الفترة الذهبية لـ ألفيش كانت في صفوف فالنسيا بين 2011 و2017 حيث خاض 176 مباراة، خرج خلالها بشباك نظيفة في 51 مناسبة.

ويمتلك ألفيش الرقم القياسي في التصدي لركلات الجزاء بالدوري الإسباني الممتاز تاريخيًا بواقع 23 تصديًا.

كما يمتلك ألفيش رقمًا سلبيًا آخر وهو كونه أكثر حارس المرمى تلقى أهدافًا من ليونيل ميسي في التاريخ.

وشهدت فترة ألفيش مع فلامنجو بين 2017 و2022 الكثير من النجاحات، إذ فاز بكوبا ليبرتادوريس مرتين، وبكأس سوبر أمريكا الجنوبية مرة، وبالدوري البرازيلي مرتين، وبكأس البرازيل مرة، وبالسوبر البرازيلي مرتين.

وتلقى سيلتا ضربة قوية بإصابة حارسه مارتشيسين وابتعاده لعدة أشهر، مما أجبره على التعاقد مع المخضرم ألفيش مجانًا خارج فترة الانتقالات الشتوية.

ويمتلك ألفيش 10 مباريات دولية مع منتخب البرازيل الأول، كما حصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 2008.

سيلتا فيجو الدوري الإسباني دييجو ألفيش
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