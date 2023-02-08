البرازيلي رقم 54.. فينيسيوس جونيور يسجل أول أهدافه في كأس العالم للأندية
الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 22:11
كتب : FilGoal
أصبح فينيسيوس جونيور البرازيلي رقم 54 الذي يسجل في كأس العالم للأندية عبر تاريخ المسابقة.
فينيسيوس جونيور
النادي : ريال مدريد
جناح ريال مدريد سجل أول أهداف اللقاء أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.
واستغل البرازيلي الخطأ الدفاعي من الأهلي وسجل في الشباك على يسار محمد الشناوي.
هدف يحمل رقم 32 لـ ريال مدريد في تاريخ البطولة خلال 13 مباراة كأقوى هجوم في تاريخ البطولة.
ويشارك جونيور أساسيا لأول مرة في كأس العالم للأندية بعدما اكتفى بـ 6 دقائق فقط في نهائي نسخة 2018 أمام العين الإماراتي صنع خلالها هدفا.
يذكر أن دينيلسون مهاجم بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي هو أفضل هداف برازيلي في تاريخ المسابقة برصيد 4 أهداف.
ويتأهل الفائز من مباراة اليوم الهلال السعودي في النهائي بعدما تفوق على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2.
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الهدف الأول لـ ريال مدريد عن طريق فينيسيوس 🎙 بصوت عبدالله الحربي— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 8, 2023
ريال مدريد 1 × 0 الأهلي#ريال_مدريد_الاهلي
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/KjAwIi2mPR