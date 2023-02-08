كأس فرنسا - بمشاركة مصطفى محمد بديلا.. نانت حامل اللقب يقلب الطاولة ويتأهل في مباراة مجنونة

بطريقة درامية، خطف نانت حامل اللقب بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس فرنسا.

وفار نانت على أنجيه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقتيين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وسجل عبد الله سيما هدف أنجيه فيما أحرز فلوران موليه هدف نانت.

وحصد نانت لقب كأس فرنسا الموسم السابق للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على نيس في النهائي بنتيجة 1-0.

التشكيل

شارك مصطفى محمد بديلا عند الدقيقة 63 بدلا من إيفان جيساند.

وسجّل النجم المصري مشاركته الـ32 مع نانت بجميع المسابقات منذ الانصمام في الصيف الماضي.

أحداث المباراة

بدأ أصحاب الأرض التهديد مبكرا وجاءت الفرصة الأولى في الدقيقة الثالثة عن طريق عبد الله سيما لكن يهدرها بتألق من حارس نانت.

3 دقائق فقط كانت كافية ليسجل أنجيه الهدف الأول عن طريق سيما الذي يستغل خطأ من الحارس أثناء التصدي ويسدد الكرة في الشباك الفارغ.

واستمر الضغط من جانب أنجيه بحثا عن الهدف الثاني سريعا بعد دقيقة واحدة فقط عن طريق اللاعب ذاته سيما.

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يفوز على أنجيه بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1 🟡✅ نانت يتأهل إلى دور الـ8 بكأس فرنسا🔝 pic.twitter.com/o3jLvzVgRE — FilGoal (@FilGoal) February 8, 2023

التهديد الأول من نانت كان عن طريق فلوران موليه الذي سدد من الجانب الأيمن لكن تذهب إلى خارج الملعب.

لم يهدأ أنجيه وحاول سيما في الدقيقة 33 تسجيل الهدف الثاني لكن أهدرها بطريقة غربية بعد التسديد من مسافة قريبة من المرمى تصطدم في مدافع نانت وتضيع بغرابة.

ومع بداية الشوط الثاني حاول نانت تعديل النتيجة بضربة خلفية مزدوجة عن طريق لودوفيك بالاس لكن حارس أنجيه منعه بطريقة خيالية.

عاد نانت من جديد بحثا عن التعادل في الدقيقة 54 عن طريق بالاس لكن المدافع يشتتها من أمامه.

وهدد نانت المرمى من جديد عن طريق إيفان جيساند بعد تسديدة قوية على الطائر لكن ذهبت بعيدة.

ودخل مصطفى محمد المباراة عند الدقيقة 63 بدلا من جيساند.

وأهدر مصطفى محمد فرصته الأولى في المباراة عند الدقيقة 80 بعد تسديدة لكن وصلت سهلة عند حارس أنجيه.

وعند الدقيقة 87 سجل موليه هدف التعادل الذي أحيا نانت بعد تسديدة من الجانب الأيمن سكنت منتصف الشباك.

لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح ويفوز بها نانت بنتيجة 4-2 ويتأهل إلى ربع النهائي.