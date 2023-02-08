كورتوا خارج قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية.. وقيد ثنائي الفريق المستبعد

استبعد نادي ريال مدريد، تيبو كورتوا حارس مرماه من القائمة النهائية لمنافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فريق الأهلي في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي المسابقة.

وكشف ريال مدريد عن قائمته النهائية في البطولة وشهدت استبعاد تيبو كورتوا بسبب الإصابة.

وتواجد الثنائي إيدير ميليتاو وكريم بنزيمة في القائمة رغم عدم تواجده في المغرب حتى الآن.

ومن المنتظر أن يصل الثنائي قبل يوم السبت لخوض المباراة الختامية لفريق ريال مدريد في البطولة.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب كل من لوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي وإدين هازارد بجانب تيبو كورتوا.

وكان الأهلي قد تغلب على أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الدور الأول قبل أن يقصي سياتل ساوندرز الأمريكي بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية وصعد لنصف النهائي للمرة الخامسة.

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي.