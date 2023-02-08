مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي ضد ريال مدريد.. امتلاء الملعب بالجماهير

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

إحماء ريال مدريد

يصطدم الأهلي المصري بـ ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا

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*الفريقان يجريان عمليات الإحماء

*وصول لاعبي الفريقين للملعب

المباراة تبدأ في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي ريال مدريد كأس العالم للأندية
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