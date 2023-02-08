مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي ضد ريال مدريد.. امتلاء الملعب بالجماهير

كورتوا خارج قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية.. وقيد ثنائي الفريق المستبعد

تشكيل ريال مدريد - عودة ألابا أمام مدربه السابق.. مودريتش وكروس منذ البداية ضد الأهلي

تقرير: كورتوا لن يشارك في كأس العالم للأندية

الخطيب: فوز الأهلي على ريال مدريد لن يكون معجزة.. اعتدنا على المباريات التاريخية