مباشر كأس العالم للأندية - الأهلي ضد ريال مدريد.. امتلاء الملعب بالجماهير
الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 20:12
كتب : FilGoal
يصطدم الأهلي المصري بـ ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا
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*الفريقان يجريان عمليات الإحماء
*وصول لاعبي الفريقين للملعب
المباراة تبدأ في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
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