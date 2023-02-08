انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية

يصطدم الأهلي المصري بـ ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا

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نهاية المباراة

ق.+98 أريباس يدخل بدلا من فينيسيوس ويسجل مباشرة بعد دخوله

ق.+92 رودريجو يسجل الهدف الثالث لـ ريال مدريد بعد تبادل الكرة مع سيبايوس

ق.90 احتساب 8 دقائق وقت محتسب بدل ضائع

ق.90 رودريجو يهدر الثالث بتسديدة تعلو العارضة

ق.87 الشناوي يتصدى لركلة جزاء الشناوي

ق.87 ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد عرقلة السولية لـ فينيسيوس

ق.85 مراجعة ركلة جزاء محتملة لـ ريال مدريد

ق.79 رأسية خطيرة من طاهر بعد ركنية معلول يتصدى لها لونين

ق.75 دخول طاهر بدلا من الشحات

ق.69 أفشة يهدر التعادل بغرابة بتسديدة أعلى العارضة

ق.65 جووووووووووووووول علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء

ق.63 ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة كامافينجا على حسين الشحات

ق.61 دخول بيرسي تاو وحمدي فتحي بدلا من شريف وديانج

ق.57 تقنية الفيديو تأمر باستئناف اللعب بعد مراجعة ركلة جزاء محتملة لصالح فينيسيوس

ق.47 هدف ثانٍ لـ ريال مدريد بواسطة فالفيردي بعد تسديدة رودريجو التي تصدى لها الشناوي وتابعها لاعب أوروجواي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+46 مرتدة سريعة لـ ريال مدريد ينهيها ناتشو بتسديدة تمر بجوار القائم

ق.42 هدف أول لـ ريال مدريد بواسطة فينيسيوس بعد خطأ من محمود متولي

ق.31 تسديدة صاروخية جانبية من الشحات يتصدى لها لونين

ق.29 رودريجو يتلاعب بالدفاع ويسدد على القائم الأيمن

ق.28 فينيسيوس ينفرد بمرمى الشناوي ويسدد خارج المرمى

ق,27 تسديدة قوية من تشواميني يتصدى لها الشناوي

ق.26 رأسية خطيرة من عبد المنعم تمر أعلى العارضة.

ق.23 عرضية عرضية فالفيردي وتسديدة رودريجو تمر جانبية

ق.19 محمد شريف يهدر هدفا مؤكدا بتسديدة يسارية تجاور القائم

ق.18 رأسية من روديجير يمسكها الشناوي دون عناء بعد ركلة ركنية لـ ريال مدريد

ق.15 مخالفة من هاني على رودريجو

ق.10 سيطرة أهلاوية وتمريرات عديدة

ق.3 اختراق من الجهة اليمنى وعرضية من ناتشو لكن دفاع الأهلي يتألق

بداية المباراة

*الفريقان يجريان عمليات الإحماء

*وصول لاعبي الفريقين للملعب

المباراة تبدأ في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.