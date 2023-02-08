تقرير: بوسكيتس سيخفض راتبه للبقاء في برشلونة.. ومشكلة مرتقبة

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 20:10

كتب : FilGoal

سيرجيو بوسكيتس

ينوي سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة تخفيض راتبه من أجل ضمان البقاء في صفوف النادي الكتالوني الموسم المقبل.

سيرخيو بوسكيتس

النادي : برشلونة

وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن رغبة بوسكيتس الأولى هي البقاء في برشلونة رغم اهتمام إنتر ميامي الأمريكي والنصر السعودي بضمه.

وينوي بوسكيتس تخفيض راتبه بشدة من أجل ضمان البقاء في برشلونة في ظل رغبة مدرب الفريق تشافي هيرنانديز في استمراره.

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لكن أوضح التقرير أن هناك مشكلة تواجه رغبة بوسكيتس وتشافي وهي احتمالية عدم قدرة برشلونة على تسجيله في ظل الميزانية المنخفضة للموسم المقبل.

إذ أن برشلونة ينوي تجديد تعاقد رونالد أراوخو وتسجيله كلاعب في الفريق الأول مع بعض اللاعبين الآخرين مما يجعل فرصة بقاء بوسكيتس قليلة.

ويعاني بوسكيتس حاليا من إصابة بالتواء في الكاحل مما قد يجعل أمر تحديد مستقبله قريب في ظل عدم انشغاله بخوض المباريات حاليا.

برشلونة بوسكيتس
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