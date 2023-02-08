تقارير: مقتل كهرمان لاعب النمسا السابق.. وانتحار قاتله

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 19:57

كتب : FilGoal

فولكان كهرمان

لقي فولكان كهرمان لاعب منتخب النمسا السابق، مصرعه اليوم الأربعاء في أحد شوارع فيينا.

وذكرت صحيفة "كرونين تسيتونج" النمساوية الأوسع انتشارًا في البلاد أن كهرمان عُثر عليه مقتولًا بطلق ناري.

وأوضح التقرير أن كهرمان دخل في نقاش ساخن مع رجل آخر في أحد المقاهي.

وعند خروج الثنائي إلى الشارع، أشهر القاتل سلاحًا وأطلق الرصاص على رأس كهرمان وأرداه قتيلًا، ثم انتحر بدوره بعدها مباشرةً.

ورحل كهرمان عن 43 عامًا، وقد سبق له خوض 3 مباريات دولية بقميص النمسا عام 2002.

وينحدر كهرمان من أصول تركية، وقد سبق أن مثّل أندية فينورد روتردام الهولندي، وطرابزون سبور التركي، وأوستريا فيينا وريدبول سالزبورج ولاسك النمساويين بين فرق أخرى.

وتم اعتبار كهرمان أحد أبرز مواهب كرة القدم النمساوية في فترة مراهقته، لينتقل مبكرًا إلى فينورد في الخامسة عشر من عمره.

فولكان كهرمان
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