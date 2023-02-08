كرة طائرة - انتصار الأهلي والزمالك في افتتاح مباريات كأس السوبر

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 19:57

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

افتتح فريقا الأهلي والزمالك منافسات كأس السوبر المصري بتحقيق الفوز على كل من الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.

وتقام منافسات كأس السوبر المصري بمشاركة أربعة فرق والدور الأول بينهم من دور واحد لترتيب المراكز.

وفي الدور الثاني تقام المنافسات بمواجهة الأول لصاحب المركز الرابع بينما يلعب الثاني أمام المركز الثالث.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الاتحاد الإفريقي يعلن استضافة تونس لبطولتي الرجال والسيدات للأندية مخلوف لـ في الجول: مصر تستضيف أمم إفريقيا لـ كرة الطائرة 2023 كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر للسيدات كرة طائرة - بمشاركة الأهلي والزمالك.. الكشف عن قرعة البطولة العربية للأندية

وتغلب فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة الافتتاحية.

بينما حقق الأهلي الفوز بنفس النتيجة على حساب فريق الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي غدا الخميس أمام فريق طلائع الجيش في تمام الرابعة عصرا.

ويختتم الزمالك منافسات الجولة الثانية بمواجهة الاتحاد السكندري في تمام السادسة مساء.

أما مباريات المجموعات فتختتم يوم السبت بمواجهة مرتقبة بين الأهلي أمام الزمالك.

ويتم حسم لقب مسابقة كأس السوبر مساء يوم الثلاثاء المقبل بالمباراة النهائية.

كرة طائرة الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أنس جابر تعلن خضوعها لعملية جراحية كرة طائرة - الاتحاد الإفريقي يعلن استضافة تونس لبطولتي الرجال والسيدات للأندية مخلوف لـ في الجول: مصر تستضيف أمم إفريقيا لـ كرة الطائرة 2023 السهرة الرياضية – فيلم I, Tonya.. قصة حقيقية لبطلة تزلج في ورطة أخلاقية كرة طائرة - الأهلي والزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر للسيدات كرة طائرة - بمشاركة الأهلي والزمالك.. الكشف عن قرعة البطولة العربية للأندية كرة سلة – الكشف عن قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لتصفيات كأس العالم كرة سلة - الأهلي والاتحاد والزمالك ينتصرون في دوري السوبر رجال قبل التوقف الدولي
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد فلامنجو.. والقنوات الناقلة 6 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - حلم النهائي يتـأجل.. الأهلي يخسر أمام ريال مدريد برباعية 17 دقيقة | كأس العالم للأندية
الدرجة الثانية - خسارة وتراجع في الترتيب.. رحيل مدير فني جديد 20 دقيقة | الدرجة الثانية
روما يعلن بيع زانيولو إلى جالاتاسراي 34 دقيقة | ميركاتو
الأجنبي الثالث.. علي معلول يسجل لـ الأهلي أمام ريال مدريد 50 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس فرنسا - ماذا قدم مصطفى محمد في تأهل نانت الدرامي إلى ربع النهائي 57 دقيقة | المحترفون
عاد ملك ركلات الجزاء.. سيلتا فيجو يضم دييجو ألفيش ساعة | الدوري الإسباني
ذا بيست - لاعبة مصابة بالسرطان على رأس القائمة النهائية لجائزة أفضل حارسة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) سياتل ساوندرز.. الأحمر إلى نصف النهائي 3 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 4 تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز