كرة طائرة - انتصار الأهلي والزمالك في افتتاح مباريات كأس السوبر

افتتح فريقا الأهلي والزمالك منافسات كأس السوبر المصري بتحقيق الفوز على كل من الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.

وتقام منافسات كأس السوبر المصري بمشاركة أربعة فرق والدور الأول بينهم من دور واحد لترتيب المراكز.

وفي الدور الثاني تقام المنافسات بمواجهة الأول لصاحب المركز الرابع بينما يلعب الثاني أمام المركز الثالث.

وتغلب فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة الافتتاحية.

بينما حقق الأهلي الفوز بنفس النتيجة على حساب فريق الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي غدا الخميس أمام فريق طلائع الجيش في تمام الرابعة عصرا.

ويختتم الزمالك منافسات الجولة الثانية بمواجهة الاتحاد السكندري في تمام السادسة مساء.

أما مباريات المجموعات فتختتم يوم السبت بمواجهة مرتقبة بين الأهلي أمام الزمالك.

ويتم حسم لقب مسابقة كأس السوبر مساء يوم الثلاثاء المقبل بالمباراة النهائية.