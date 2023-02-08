تشكيل كأس العالم للأندية – شريف يقود هجوم الأهلي ضد ريال مدريد.. وأفشة أساسي
الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 19:10
كتب : FilGoal
دفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بمحمد مجدي "أفشة" في التشكيل الأساسي لفريقه استعدادا لملاقاة ريال مدريد.
ويواجه الأهلي منافسه ريال مدريد في ملعب الأمير مولاي عبد الله اليوم الأربعاء في المغرب في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
في الدفاع: علي معلول- محمود متولي- محمد عبد المنعم- محمد هاني
في الوسط الدفاعي: أليو ديانج- عمرو السولية
في الوسط الهجومي: أحمد عبد القادر- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات
في الهجوم: محمد شريف
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