تشكيل ريال مدريد - عودة ألابا أمام مدربه السابق.. مودريتش وكروس منذ البداية ضد الأهلي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويعود النمساوي ديفيد ألابا للتشكيل الأساسي بعد غياب طويل ويظهر في عمق الدفاع أمام مدربه السابق مارسيل كولر.

كما يتواصل الدفع بـ ناتشو فيرنانديز كظهير أيمن على حساب داني كارباخال الذي يعاني من ارتفع في درجة الحرارة وفقا لصحيفة ماركا.

ويبدأ المخضرمان لوكا مودريتش وتوني كروس في خط الوسط منذ البداية على حساب داني سيبايوس.

ويلعب رودريجو كمهاجم صريح في ظل إصابة القائد كريم بنزيمة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: ناتشو فيرنانديز - أنطونيو رودريجر - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

الوسط: لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني - توني كروس

الهجوم: فيدي فالفيردي - رودريجو - فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: لويس لوبيز - لوكاس كانيزاريس - داني كارباخال - خيسوس فاييخو - ألفارو أودريوزولا - داني سيبايوس - ماريو مارتين - سيرخيو أريباس - ماركو أسينسيو - ماريانو دياز