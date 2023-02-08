مباشر كأس فرنسا - أنجيه (1) (0) نانت.. جووووووووووول أول

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة أنجيه ونانت في ثمن نهائي كأس فرنسا.

ويتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريقه.

وخاض الدولي المصري الموسم الجاري 31 مباراة بقميص نانت سجل 8 أهداف وصنع 4.

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ق 6 جووول أول عن طريق سيما بعد تسديدة تصدى لها الحارس أولا ثم ترتد وتعود إليه ليضعها بالأخير في الشباك الفارغ.

ق 3 عبد الله سيما يهدر الهدف الأول لـ أنجيه من أمام حارس نانت وتألق الحاارس.

بداية المباراة