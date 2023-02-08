مباشر كأس فرنسا - أنجيه (1) (0) نانت.. جووووووووووول أول
الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 19:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة أنجيه ونانت في ثمن نهائي كأس فرنسا.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريقه.
وخاض الدولي المصري الموسم الجاري 31 مباراة بقميص نانت سجل 8 أهداف وصنع 4.
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ق 6 جووول أول عن طريق سيما بعد تسديدة تصدى لها الحارس أولا ثم ترتد وتعود إليه ليضعها بالأخير في الشباك الفارغ.
ق 3 عبد الله سيما يهدر الهدف الأول لـ أنجيه من أمام حارس نانت وتألق الحاارس.
بداية المباراة
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