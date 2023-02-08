انتهت كأس فرنسا - أنجيه (1) (1) نانت.. مصطفى محمد إلى ربع النهائي بركلات الترجيح

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 19:06

كتب : FilGoal

احتفال مصطفى محمد بهدفه في مرمى مونبلييه - نانت

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة أنجيه ونانت في ثمن نهائي كأس فرنسا.

ويتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريقه.

وخاض الدولي المصري الموسم الجاري 31 مباراة بقميص نانت سجل 8 أهداف وصنع 4.

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نــــــــــــــــــانت حامل اللقب إلى ربع نهائي كأس فرنسا بعد الفوز بركلات الترجيح 4-2

أنجيه يسجل الرابعة - نانت يسجل

أنجيه يهدر الركلة الثالثة - نانت يسجل

أنجيه يهدر الركلة الثانية - نانت يسجل

أنجيه يهدر الركلة الأولى - نانت يسجل

ركلات الترجيح

نهاية الوقت الأصلي

ق 87 جوووووول التعادل عن طريق فلوران موليه.

ق 80 الفرصة الأولى لـ مصطفى محمد بعد تسديدة لكن تصل سهلة عند جارس المرمى.

ق 60 نزول مصطفى محمد بدلا من إيفان جيساند.

ق 59 إيفان جيساند يهدر بعد تسديدة قوية من الجانب الأيمن على الطائر لكن تذهب إلى خارج الملعب.

ق 54 التعادل كاد أن يأتي بعد فرصة من جانب بالاس لكن المدافع يشتتها من أمامه.

ق 50 تصدي خيالي من جانب حارس مرمى أنجيه الذي يمنع ضربة خلفية مزدوجة عن طريق لودوفيك بالاس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1 سيما يهدر الهدف الثاني لـ أنجيه بطريقة غربية بعد التسديد من مسافة قريبة من المرمى لكن تصطدم في مدافع نانت وتضيع بغرابة.

ق 33 فرصة خطيرة لـ نانت قبل نهاية الشوط الأول من أجل التعديل عن طريق موليه الذي يسدد من الجانب الأيمن لكن تذهب إلى خارج الملعب.

ق 19 التهديد الأول لـ نانت عن طريق خطأ، سددها فلوران موليه من ركلة حرة لكن يمسك بها حارس أنجيه.

ق 7 أنجيه يواصل الضغط بحثا عن الهدف الثاني مبكرا عن طريق سيما من جديد.

ق 6 جووول أول عن طريق سيما بعد تسديدة تصدى لها الحارس أولا ثم ترتد وتعود إليه ليضعها بالأخير في الشباك الفارغ.

ق 3 عبد الله سيما يهدر الهدف الأول لـ أنجيه من أمام حارس نانت وتألق الحاارس.

بداية المباراة

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