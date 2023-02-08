انتهت كأس فرنسا - أنجيه (1) (1) نانت.. مصطفى محمد إلى ربع النهائي بركلات الترجيح

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة أنجيه ونانت في ثمن نهائي كأس فرنسا.

ويتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريقه.

وخاض الدولي المصري الموسم الجاري 31 مباراة بقميص نانت سجل 8 أهداف وصنع 4.

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نــــــــــــــــــانت حامل اللقب إلى ربع نهائي كأس فرنسا بعد الفوز بركلات الترجيح 4-2

أنجيه يسجل الرابعة - نانت يسجل

أنجيه يهدر الركلة الثالثة - نانت يسجل

أنجيه يهدر الركلة الثانية - نانت يسجل

أنجيه يهدر الركلة الأولى - نانت يسجل

ركلات الترجيح

نهاية الوقت الأصلي

ق 87 جوووووول التعادل عن طريق فلوران موليه.

ق 80 الفرصة الأولى لـ مصطفى محمد بعد تسديدة لكن تصل سهلة عند جارس المرمى.

ق 60 نزول مصطفى محمد بدلا من إيفان جيساند.

ق 59 إيفان جيساند يهدر بعد تسديدة قوية من الجانب الأيمن على الطائر لكن تذهب إلى خارج الملعب.

ق 54 التعادل كاد أن يأتي بعد فرصة من جانب بالاس لكن المدافع يشتتها من أمامه.

ق 50 تصدي خيالي من جانب حارس مرمى أنجيه الذي يمنع ضربة خلفية مزدوجة عن طريق لودوفيك بالاس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1 سيما يهدر الهدف الثاني لـ أنجيه بطريقة غربية بعد التسديد من مسافة قريبة من المرمى لكن تصطدم في مدافع نانت وتضيع بغرابة.

ق 33 فرصة خطيرة لـ نانت قبل نهاية الشوط الأول من أجل التعديل عن طريق موليه الذي يسدد من الجانب الأيمن لكن تذهب إلى خارج الملعب.

ق 19 التهديد الأول لـ نانت عن طريق خطأ، سددها فلوران موليه من ركلة حرة لكن يمسك بها حارس أنجيه.

ق 7 أنجيه يواصل الضغط بحثا عن الهدف الثاني مبكرا عن طريق سيما من جديد.

ق 6 جووول أول عن طريق سيما بعد تسديدة تصدى لها الحارس أولا ثم ترتد وتعود إليه ليضعها بالأخير في الشباك الفارغ.

ق 3 عبد الله سيما يهدر الهدف الأول لـ أنجيه من أمام حارس نانت وتألق الحاارس.

بداية المباراة