انتهت كأس فرنسا - أنجيه (1) (1) نانت.. مصطفى محمد إلى ربع النهائي بركلات الترجيح
الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 19:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة أنجيه ونانت في ثمن نهائي كأس فرنسا.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريقه.
وخاض الدولي المصري الموسم الجاري 31 مباراة بقميص نانت سجل 8 أهداف وصنع 4.
------------------------------------------------------
نــــــــــــــــــانت حامل اللقب إلى ربع نهائي كأس فرنسا بعد الفوز بركلات الترجيح 4-2
أنجيه يسجل الرابعة - نانت يسجل
أنجيه يهدر الركلة الثالثة - نانت يسجل
أنجيه يهدر الركلة الثانية - نانت يسجل
أنجيه يهدر الركلة الأولى - نانت يسجل
ركلات الترجيح
نهاية الوقت الأصلي
ق 87 جوووووول التعادل عن طريق فلوران موليه.
ق 80 الفرصة الأولى لـ مصطفى محمد بعد تسديدة لكن تصل سهلة عند جارس المرمى.
ق 60 نزول مصطفى محمد بدلا من إيفان جيساند.
ق 59 إيفان جيساند يهدر بعد تسديدة قوية من الجانب الأيمن على الطائر لكن تذهب إلى خارج الملعب.
ق 54 التعادل كاد أن يأتي بعد فرصة من جانب بالاس لكن المدافع يشتتها من أمامه.
ق 50 تصدي خيالي من جانب حارس مرمى أنجيه الذي يمنع ضربة خلفية مزدوجة عن طريق لودوفيك بالاس.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1 سيما يهدر الهدف الثاني لـ أنجيه بطريقة غربية بعد التسديد من مسافة قريبة من المرمى لكن تصطدم في مدافع نانت وتضيع بغرابة.
ق 33 فرصة خطيرة لـ نانت قبل نهاية الشوط الأول من أجل التعديل عن طريق موليه الذي يسدد من الجانب الأيمن لكن تذهب إلى خارج الملعب.
ق 19 التهديد الأول لـ نانت عن طريق خطأ، سددها فلوران موليه من ركلة حرة لكن يمسك بها حارس أنجيه.
ق 7 أنجيه يواصل الضغط بحثا عن الهدف الثاني مبكرا عن طريق سيما من جديد.
ق 6 جووول أول عن طريق سيما بعد تسديدة تصدى لها الحارس أولا ثم ترتد وتعود إليه ليضعها بالأخير في الشباك الفارغ.
ق 3 عبد الله سيما يهدر الهدف الأول لـ أنجيه من أمام حارس نانت وتألق الحاارس.
بداية المباراة