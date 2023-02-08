ذا بيست - لاعبة مصابة بالسرطان على رأس القائمة النهائية لجائزة أفضل حارسة

أعلن الاتحاد الدولي لـ كرة القدم (فيفا) المرشحين النهائيين لجوائز الأفضل لعام 2022 عن أفضل حارسة مرمى.

وظهر ثنائي عرف التواجد من قبل في القائمة النهائية: آن كاترين بيرجر وكريستيان إندلر.

فيما تواجدت حارسة إنجلترا للمرة الأولى ماري إيربس بعد التتويج بأمم أوروبا للسيدات 2022.

واستبعدت: ميرل فرومز (ألمانيا / إينتراخت فرانكفورت / فولفسبورج) - أليسا ناهر (الولايات المتحدة الأمريكية / شيكاغو ريد ستارز) - ساندرا بانوس جارسيا فيلاميل (إسبانيا / برشلونة)

وانطلقت تلك الجائزة المقدمة من فيفا عام 2019 وفازت بها الهولندية ساري فان فينندال، ثم الفرنسية سارا بوحادي مع ليون في 2020 آخرهم التشيلية كريستيان إندلر في 2021.

وتقام حفل جوائز الأفضل The Best يوم 27 فبراير المقبل.

أفضل حارسة

1- آن كاترين بيرجر (ألمانيا / تشيلسي)

تتواجد الألمانية للمرة الثانية في القائمة النهائية بعدما توجت ببطولة الدوري الإنجليزي 2021-2022 رفقة تشيلسي.

2- ماري إيربس (إنجلترا / مانشستر يونايتد)

تترشح إيربس للمرة الأولى بعدما توجت ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو" للسيدات 2022 بعد الفوز أمام ألمانيا في النهائي بنتيجة 2-1.

3- كريستيان إندلر (تشيلي / أولمبيك ليون)

حاملة اللقب تترشح للمرة الثالثة منذ استحداث الجائزة بعدما توجت مع ليون ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة بنتيجة 3-1.

آن والصراع مع السرطان

بيرج (31 عاما) شُخصت بالمرض عندما كانت لاعبة لـ برمنجهام سيتي أول مرة عام 2017، استغرق حينها علاجها 76 يومًا وعادت لممارسة كرة القدم من جديد.

وظهرت في ذلك العام في تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي كأفضل حارسة مرمى.

وفي عام 2019، انتقلت بيرج إلى تشيلسي وفازت بالقفاز الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 2020-21.

وتوجت الألمانية مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات متتالية آخرها الموسم السابق.

وكانت بيرج ضمن قائمة ألمانيا التي شاركت في أمم أوروبا للسيدات 2022 وحازن على الوصافة أمام إنجلترا.