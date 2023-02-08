رحيل "مدرب كل المدربين".. وفاة ميروسلاف بلاجيفيتش أسطورة الكرة الكرواتية

توفي اليوم الأربعاء ميروسلاف بلاجيفيتش المدير الفني الأسطوري لكرة القدم الكرواتية.

وعانى بلاجيفيتش من سرطان البروستاتا، ليرحل عن عالمنا في عمر الـ 87 عامًا.

بلاجيفيتش وُلد عام 1935 في مدينة زغرب الكرواتية، لكنه كان يحمل الجنسية السويسرية كذلك.

وكان بلاجيفيتش المدير الفني الذي قاد منتخب كرواتيا في مشاركته الأولى بتاريخه في كأس العالم عندما فاز بالميدالية البرونزية في 1998.

كما أشرف بلاجيفيتش خلال مسيرته على تدريب منتخبات سويسرا وإيران والبوسنة والهرسك.

فيما قاد أندية عديدة أبرزها سيون ولوزان وريكا ودينامو زغرب وجراسهوبر -حيث أشرف على تدريب مارسيل كولر- ونانت وباوك وهايدوك سبليت ونيوشاتل وشانغهاي شينوا.

وكانت آخر محطة تدريبية في حياة بلاجيفيتش عام 2015 رفقة زادار الكرواتي.

وفاز بلاجيفيتش بلقب كأس سويسرا مع سيون عام 1974، كما قاد دينامو زغرب للعديد من الألقاب، ثم فاز بالدوري السويسري مع جراسهوبر في 1984، وكأس السوبر الكرواتي مع هايدوك سبليت.

ويُعرف بلاجيفيتش في كرواتيا بلقب "مدرب المدربين"، وهو يعد أستاذ كل المدربين الكروات الذين تدربوا تحت قيادته خلال التسعينيات.

وصرّح زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا بعد الفوز ببرونزية كأس العالم 2022:

"أود إهداء هذا الإنجاز لـ ميروسلاف بلاجيفيتش الذي بدأ كل شيء. أيها القائد، هذه الميدالية من أجلك، إنها ميداليتك. يمكنني الفوز بخمس ميداليات في كأس العالم، لكنك ستظل دومًا مدرب المدربين".