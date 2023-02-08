دي بول يكشف عن وعد ميسي الذي أنقذه في كأس العالم

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 18:45

كتب : FilGoal

احتفال ليونيل ميسي و رودريجو دي بول بتتويج الأرجنتين بكأس العالم

كشف رودريجو دي بول لاعب خط وسط أتليتكو مدريد ومنتخب الأرجنتين عما قاله له قائد التانجو ليونيل ميسي بعد إصابته قبل يومين فقط من مواجهة هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

رودريجو دي بول

النادي : أتليتكو مدريد

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

الأرجنتين

وتحدث دي بول لموقع "فوكس سبورتس" قائلا: "ذهبت إلى غرفة ميسي ووجدته يقول لي لا تلعب المباراة، سنتأهل إلى نصف نهائي".

وواصل دي بول حديثه "كانت هذه المباراة ربما ستكون الأخيرة لي في كأس العالم وربما بعد أربع سنوات لا يتم استدعائي مجددا".

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وأردف "ميسي قال لي أعدك بالتأهل لنصف النهائي لكن لا تخاطر بنفسك لأنك بذلك لن تشارك مجددا".

وأتم دي بول حديثه "لم أعرف إن كنت أنوي معارضته، لقد كان موقف بالغ الصعوبة لأنه لم يتحدث معي لأنه قائد المنتخب بل كصديق وشقيق أكبر".

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه عقب فوزه على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

دي بول الأرجنتين كأس العالم ميسي
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