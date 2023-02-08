دي بول يكشف عن وعد ميسي الذي أنقذه في كأس العالم
الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 18:45
كتب : FilGoal
كشف رودريجو دي بول لاعب خط وسط أتليتكو مدريد ومنتخب الأرجنتين عما قاله له قائد التانجو ليونيل ميسي بعد إصابته قبل يومين فقط من مواجهة هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.
رودريجو دي بول
النادي : أتليتكو مدريد
ليونيل ميسي
النادي : باريس سان جيرمان
وتحدث دي بول لموقع "فوكس سبورتس" قائلا: "ذهبت إلى غرفة ميسي ووجدته يقول لي لا تلعب المباراة، سنتأهل إلى نصف نهائي".
وواصل دي بول حديثه "كانت هذه المباراة ربما ستكون الأخيرة لي في كأس العالم وربما بعد أربع سنوات لا يتم استدعائي مجددا".
وأردف "ميسي قال لي أعدك بالتأهل لنصف النهائي لكن لا تخاطر بنفسك لأنك بذلك لن تشارك مجددا".
وأتم دي بول حديثه "لم أعرف إن كنت أنوي معارضته، لقد كان موقف بالغ الصعوبة لأنه لم يتحدث معي لأنه قائد المنتخب بل كصديق وشقيق أكبر".
وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه عقب فوزه على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.