ذا بيست - غياب صلاح.. وميسي على رأس ثلاثة مرشحين بالقائمة النهائية لأفضل لاعب

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية للمرشحين لجائزة "ذا بيست" أفضل لاعب في العالم.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان

وخرج محمد صلاح من القائمة النهائية بعد أن تواجد المحترف المصري في القائمة الأولية.

الجائزة الآن بين الثلاثي: الأرجنتيني ليونيل ميسي - الفرنسي كريم بنزيمة - الفرنسي كيليان مبابي.

وكان محمد صلاح قد وصل إلى القائمة النهائية المكونة من ثلاثة لاعبين مرتين من قبل عامي 2018 و2021.

وإليكم قائمة المرشحين النهائيين للجائزة:

1- ليونيل ميسي - الأرجنتين - باريس سان جيرمان

قائد بطل كأس العالم وحامل كرته الذهبية، وبطل الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان أيضا.

سلسلة من العروض الفردية المذهلة قدمها ليونيل ليقود الألبيسيليستي إلى منصة تتويج كأس العالم 2022.

صاحب الرقم 10 سجل 7 أهداف في البطولة، بينهما ثنائية في نهائي كأس العالم، كما صنع 3 أهداف.

قيادته المذهلة كانت محور حديث الزملاء في الأرجنتين طوال الوقت كعامل رئيسي في هذا النجاح.

تأثير ميسي الكبير في البطولة منحه جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، للمرة الثانية بعد فوزه بها في مونديال البرازيل 2014، الذي احتل الأرجنتينيون وصافته.

ميسي أيضا بات أكثر اللاعبين مشاركة في كأس العالم برصيد 26 مباراة، متخطيا أسطورة ألمانيا لوثار ماتيوس.

وفاز ليو بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان الذي انتقل إليه قادما من برشلونة في صيف 2021.

ميسي هو اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم خلال مراهقته وعشرينياته وثلاثينياته.

2- كيليان مبابي - فرنسا - باريس سان جيرمان

وصيف المونديال سجل هاتريك في نهائي كأس العالم وأخذ الحذاء الذهبي للبطولة، وهو أيضا بطل الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

مبابي أكمل عامه الرابع والعشرين في ديسمبر الماضي، حين كان يقدم عرضا كبيرا في كأس العالم ببلوغ النهائي مع منتخب بلاده، بعد 4 أعوام من إعلان اسمه على الساحة العالمية بتتويج الديوك في روسيا 2018.

واصل مبابي ترسيخ اسمه بين عظماء المونديال، حيث سجل 8 أهداف في نسخة قطر ليحصد جائزة الهداف، ويصبح أول لاعب يسجل هاتريك في نهائي كأس العالم منذ 56 سنة.

لقد أعاد مبابي وحده منتخب فرنسا بالكامل إلى منافسة كانت تبدو محسومة في النهائي أمام الأرجنتين، ولكن لم يكن ذلك كافيا للتتويج في نهاية المطاف.

على صعيد كرة الأندية، واصل مبابي تعزيز أرقامه مع باريس سان جيرمان متوجا معه بالدوري الفرنسي 2021-2022، حيث سجل 39 هدفا وصنع 26 في 46 مباراة رسمية.

مبابي هو السادس بالاشتراك مع بيليه في قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 12 هدفا، ويفصله 4 أهداف عن الهداف التاريخي ميروسلاف كلوزه.

3- كريم بنزيمة - فرنسا - ريال مدريد

مهاجم ريال مدريد الفائز بالدوري الإسباني وهدافه، وبطل دوري أبطال أوروبا 2021-2022 وهدافه أيضا.

بنزيمة حظي بموسم رائع للغاية في 2021-2022، حيث قاد الميرينجي إلى المجد المحلي والأوروبي.

وكان المهاجم البالغ من العمر 35 عاما في غاية الحسم باللحظات الحرجة للنادي الملكي.

سجل بنزيمة هاتريك في شباك باريس سان جيرمان في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، ثم كرر الأمر ذاته أمام تشيلسي، بالإضافة إلى 3 أهداف ذهابا وإيابا أمام مانشستر سيتي في نصف النهائي.

ورغم أن فينيسيوس جونيور هو من سجل هدف حسم النهائي أمام ليفربول، إلا أنها ستظل بطولة بنزيمة الذي سجل 15 هدفا خلالها، في نفس موسم تصدره لهدافي الليجا رقم 35 في تاريخ ريال مدريد، مسجلا 27 هدفا.

نهاية 2022 كانت محبطة بالنسبة للفرنسي، الذي خرج بسبب الإصابة من قائمة الديوك لكأس العالم.

بنزيمة أيضا سجل في 17 موسما متتاليا من دوري أبطال أوروبا بين 2005-2006 و2021-2022.

وكانت القائمة الأولية تضم 14 لاعبا بينهم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول.

ومنذ إطلاق فيفا للجائزة بشكلها الحالي في 2016، فاز بها البرتغالي كريستيانو رونالدو مرتين في 2016 و2017، وفاز بها مودريتش في 2018، وتوج بها ليونيل ميسي في 2019، بينما نالها البولندي روبرت ليفاندوفسكي مرتين في 2020 و2021.