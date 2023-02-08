ذا بيست - بونو يناطح كورتوا ومارتينيز في القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى بالعالم

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 18:38

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - إيميليانو مارتينيز - ياسين بونو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في 2022.

إيميليانو مارتينيز

النادي : أستون فيلا

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

بلجيكا
المغرب

وشهدت القائمة تواجد المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا.

وبذلك يخرج من القائمة الثنائي البرازيلي: أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، وإيديرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي.

وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل كبير ينظمه الاتحاد الدولي يوم 27 فبراير الجاري.

وفاز السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي بجائزة العام الماضي كأفضل حارس مرمى.

فيما سبق لـ كورتوا الفوز بالجائزة في 2018، بينما لم يترشح بونو أو مارتينيز للقائمة النهائية في مسيرتهما سابقًا.

ودخل بونو القائمة النهائية مستفيدًا من تألقه البالغ مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022.

وقاد بونو بلاده المغرب للوصول إلى نصف النهائي واحتلال المركز الرابع بعد تقديم مستويات مذهلة.

كما تألق بونو في الدوري الإسباني الموسم الماضي مع إشبيلية وحصد جائزة زامورا التي تقدّم للحارس صاحب أفضل أرقام في المسابقة.

من جانبه، حصد مارتينيز لقب كأس العالم مع الأرجنتين وفاز بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

وأقدم مارتينيز على تصديات حاسمة، أبرزها فرصة راندال كولو مواني في الثانية الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة النهائية أمام فرنسا.

وأخيرًا يدخل كورتوا كمنافس قوي على الجائزة بعد قيادته ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في 2022.

وكان كورتوا بطل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بقيامه بعدة تصديات خارجة أمام محمد صلاح ورفاقه في ليفربول.

ورغم خروج بلجيكا المبكر من كأس العالم 2022، لكنه كان أحد النقاط المضيئة القليلة وتصدى لركلة جزاء في مباراة كندا الأولى وحصد جائزة رجل المباراة.

وانطلقت تلك الجائزة المقدمة من فيفا عام 2017 وفاز بها الإيطالي جيانلويجي بوفون، ثم كورتوا في 2018، ومن بعده أليسون في 2019، ومانويل نوير في 2020، وأخيرًا ميندي في 2021.

ياسين بونو تيبو كورتوا إيميليانو مارتينيز
نرشح لكم
"ديكلان رايس أفضل من كاسيميرو وبارتي" تشكيل ريال مدريد - عودة ألابا أمام مدربه السابق.. مودريتش وكروس منذ البداية ضد الأهلي رحيل "مدرب كل المدربين".. وفاة ميروسلاف بلاجيفيتش أسطورة الكرة الكرواتية شقيق ميسي: لن نعود لـ برشلونة إلا لطرد لابورتا الجاحد.. النادي لم يكن معروفا قبل ليونيل "كيف تكذبون في الحياة والموت!".. أنباء صادمة ومتضاربة بشأن عملية إنقاذ أتسو مدرب مرموش السابق يتولى قيادة هوفنهايم دي مارزيو: تمت.. زانيولو إلى جالاتاسراي التركي تمديد فترة الانتقالات الشتوية في تركيا بسبب الزلزال المدمر
أخر الأخبار
"ديكلان رايس أفضل من كاسيميرو وبارتي" 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل كأس العالم للأندية – شريف يقود هجوم الأهلي ضد ريال مدريد.. وأفشة أساسي 15 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل ريال مدريد - عودة ألابا أمام مدربه السابق.. مودريتش وكروس منذ البداية ضد الأهلي 16 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس فرنسا - أنجيه (1) (0) نانت.. جووووووووووول أول 20 دقيقة | المحترفون
رحيل "مدرب كل المدربين".. وفاة ميروسلاف بلاجيفيتش أسطورة الكرة الكرواتية 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بول يكشف عن وعد ميسي الذي أنقذه في كأس العالم 40 دقيقة | أمريكا
ذا بيست - بونو يناطح كورتوا ومارتينيز في القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى بالعالم 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل نانت - مصطفى محمد على الدكة أمام أنجيه في كأس فرنسا 49 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز.. القنوات الناقلة 3 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) سياتل ساوندرز.. الأحمر إلى نصف النهائي 4 تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز