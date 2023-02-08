ذا بيست - بونو يناطح كورتوا ومارتينيز في القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى بالعالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في 2022.

وشهدت القائمة تواجد المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا.

وبذلك يخرج من القائمة الثنائي البرازيلي: أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، وإيديرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي.

🥁 The finalists for #TheBest FIFA Men's Goalkeeper Award are... 🇦🇷 @emimartinezz1 🇧🇪 @thibautcourtois 🇲🇦 Yassine Bounou — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 8, 2023

وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل كبير ينظمه الاتحاد الدولي يوم 27 فبراير الجاري.

وفاز السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي بجائزة العام الماضي كأفضل حارس مرمى.

فيما سبق لـ كورتوا الفوز بالجائزة في 2018، بينما لم يترشح بونو أو مارتينيز للقائمة النهائية في مسيرتهما سابقًا.

ودخل بونو القائمة النهائية مستفيدًا من تألقه البالغ مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022.

وقاد بونو بلاده المغرب للوصول إلى نصف النهائي واحتلال المركز الرابع بعد تقديم مستويات مذهلة.

كما تألق بونو في الدوري الإسباني الموسم الماضي مع إشبيلية وحصد جائزة زامورا التي تقدّم للحارس صاحب أفضل أرقام في المسابقة.

من جانبه، حصد مارتينيز لقب كأس العالم مع الأرجنتين وفاز بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

وأقدم مارتينيز على تصديات حاسمة، أبرزها فرصة راندال كولو مواني في الثانية الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة النهائية أمام فرنسا.

وأخيرًا يدخل كورتوا كمنافس قوي على الجائزة بعد قيادته ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في 2022.

وكان كورتوا بطل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بقيامه بعدة تصديات خارجة أمام محمد صلاح ورفاقه في ليفربول.

ورغم خروج بلجيكا المبكر من كأس العالم 2022، لكنه كان أحد النقاط المضيئة القليلة وتصدى لركلة جزاء في مباراة كندا الأولى وحصد جائزة رجل المباراة.

وانطلقت تلك الجائزة المقدمة من فيفا عام 2017 وفاز بها الإيطالي جيانلويجي بوفون، ثم كورتوا في 2018، ومن بعده أليسون في 2019، ومانويل نوير في 2020، وأخيرًا ميندي في 2021.