شقيق ميسي: لن نعود لـ برشلونة إلا لطرد لابورتا الجاحد.. النادي لم يكن معروفا قبل ليونيل

شن ماتياس ميسي شقيق ليونيل ميسي، هجوما عنيفا على نادي برشلونة.

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وقال ماتياس في بث مباشر عبر منصة "تويتش" عند سؤاله عن إمكانية عودة ليونيل: "لن نعود لـ برشلونة، لو عدنا فسيكون لتنظيف النادي وطرد لابورتا الجاحد".

وأضاف: "توجب أن يخرج الجمهور وقتها للمطالبة ببقاء ليونيل ورحيل لابورتا، الإسبان قاموا بخيانتنا".

وتابع: "والدتي أخبرت ليونيل ذات مرة: سيكررون معك ما فعلوه مع رونالدينيو".

وشدد: "الناس بدأت تتعرف على برشلونة بسبب ميسي، قبل ذلك كان ريال مدريد أكثر شهرة".

وعند سؤاله عن لاعبه المفضل بين بيدري وجافي، أجاب: "لا يعجبني أي من اللاعبين، لكن لو توجب عليّ الاختيار فسيكون جافي".

وأتم: "جافي متمرد بعض الشيء، ويقاتل الجميع، لكن في أي لحظة يمكن أن يتسبب في نقص عددي لك".

وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة قد أبلغ ميسي بعدم إمكانية تجديد عقده في صيف 2021، ليرحل أسطورة النادي الكتالوني بشكل صادم.

وانتقل ميسي مجانًا إلى باريس سان جيرمان، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير صحفية أن عودة ميسي إلى برشلونة واردة بشكلٍ مجاني، ليخرج الشقيق ماتياس ويرد بقوة.