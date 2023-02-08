مرتضى منصور: تأجيل القضية ضد اتحاد الكرة 3 أيام

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تأجيل القضية ضد اتحاد الكرة لمدة 3 أيام.

ورفع رئيس الزمالك قضية بسبب عدم قيد لاعبي الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال مرتضى منصور للصحفيين: "تأجلت الجلسة 3 أيام، تعاقدنا مع اللاعبين لتدعيم الفريق، الأمر شخصي وأحذر من غضب الجماهير".

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وتعاقد الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية مع ناصر منسي من البنك الأهلي والمغربي أحمد بلحاج من أسوان.

فيما عاد محمود شبانة بعد قطع إعارته من صفوف سموحة.

ويحتل الأبيض المركز الرابع برصيد 29 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويستعد الزمالك للقاء فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة شباب بلوزداد والمريخ السوداني والترجي التونسي.

ماذا حدث؟

كان الزمالك قد ضم ثلاثة لاعبين وهم ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد بلحاج صانع ألعاب أسوان ومحمد شبانة بعد قطع إعارته من سموحة.

وتواجد وفد من نادي الزمالك داخل اتحاد الكرة في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد من أجل حل الأزمة.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة ما تم في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد وهو كالآتي:

- اتحاد الكرة وافق على تسجيل بيانات صفقات الزمالك الجديدة على نظام تسجيل اللاعبين ولكن دون إكمال ذلك للخطوة النهائية.

- يجب أن يضغط اتحاد الكرة على موافقة من أجل إتمام عملية التسجيل، واشترط الاتحاد فعل ذلك بعد سداد دفعة من المديونية.

- بتلك الخطوة لم ينجح اللاعبون الثلاثة في المشاركة في المباريات إلا بعد السداد وموافقة اتحاد الكرة.

ثم جاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كالآتي:

"أُغلق باب القيد رسميا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك".

"وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب".

"في اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية".

"وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي".

"ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد".

"لذلك يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط".

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة يوم الأحد أمام فريق فاركو ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري.

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