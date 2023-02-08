تقرير: كورتوا لن يشارك في كأس العالم للأندية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 16:45

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

تلقى نادي ريال مدريد ضربة جديدة بعد تأكد غياب تيبو كورتوا عن بطولة كأس العالم للأندية.

ولم يسافر كورتوا مع بعثة ريال مدريد الذي يواجه الأهلي في نصف نهائي البطولة يوم الأربعاء.

يوم الثلاثاء ذكر برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني أن نتيجة الرنين المغناطيسي الذي خضع له كورتوا أثبتت عدم تعرضه لأي إصابة، وأن هناك احتمالات لمشاركة في مباراة النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث.

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لكن منصة ريليفو أوضحت يوم الأربعاء أن كورتوا سيغيب عن كأس العالم للأندية ولن يتم استدعاؤه لمباراة السبت.

وأشار التقرير إلى أن كورتوا يعاني من الإصابة وتقرر عدم المخاطرة به.

وتواجد كورتوا في قائمة ريال مدريد بكأس العالم للأندية، لكنه لم يسافر رفقة البعثة إلى المغرب مساء الإثنين.

وذكر كارلو أنشيلوتي يوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي أن يوم الخميس سيكون حاسمًا، إمّا بسفر كورتوا وكريم بنزيمة وإيدير ميليتاو، أو استمرارهم في مدريد.

وذكر التشيرينجيتو أيضًا أن بنزيمة وميليتاو قد يلحقان بالمباراة النهائية ولكنهما يحتاجان لمزيد من الوقت للتعافي.

وكان كورتوا قد أصيب خلال الإحماء قبل مباراة ريال مدريد أمام مايوركا يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني.

وكان خوان كاميلو المتحدث الإعلامي لـ ريال مدريد قد شرح لـ FilGoal.com يوم الإثنين الموقف الكامل لـ كورتوا.

وقال كاميلو لـ FilGoal.com: "كورتوا خضع الإثنين لفحص موجات فوق صوتية، وهو فحص يتم من خلاله الحصول على تشخيص مبدئي، لكن يجب الانتظار لساعات إضافية من أجل الحصول على تشخيص أكثر دقة".

وتواجد لوكاس كانيزاريس في قائمة ريال مدريد المسافرة إلى المغرب، لكنه غير مقيد في قائمة كأس العالم للأندية.

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