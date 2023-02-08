ماركا: أسينسيو يغيب أمام الأهلي بسبب الإصابة.. وتضارب حول مصيره

تحوم شكوك حول مدى إمكانية مشاركة ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد ضد الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.

ويلتقي الأهلي مع ريال مدريد في التاسعة من مساء اليوم في المغرب في ثاني مباريات نصف النهائي للمسابقة.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية فإن أسينسيو يعاني من انزعاجات عضلية ولن يخوض مباراة اليوم.

فيما كشفت قناة "تيلي مدريد" أن الجناح الإسباني سيغيب عن اللقاء.

وهو ما أكدته صحيفة "ماركا" الإسبانية أيضا، وأضاف التقرير أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني قرر عدم إشراك اللاعب خوفا من تفاقم الإصابة.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الملكي لشبكة "ذا أثليتك" أن اللاعب مستعد لخوض المباراة.

الجناح البالغ 27 عاما خاض الموسم الجاري 26 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات.

وتعاني قائمة ريال مدريد من عدة غيابات أبرزها كريم بنزيمة وتيبو كورتوا وإدين هازارد وإيدر ميليتاو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد مولاي عبد الله.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.