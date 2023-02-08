مدرب مرموش السابق يتولى قيادة هوفنهايم

أعلن نادي هوفنهايم الألماني يوم الأربعاء تعيين بيليجرينو ماتاراتسو كمدير فني للفريق.

وقرر هوفنهايم تعيين المدرب الإيطالي خلفا لأندري برايتنرايتر.

أفاد النادي أن ماتاراتسو وقع على عقد يربطه بهوفنهايم حتى عام 2025.

ويبدأ ماتاراتسو مشواره في تدريب هوفنهايم عقب لقاء باير ليفركوزن يوم السبت القادم.

وكان ماتاراتسو قد أقيل من تدريب شتوتجارت في أكتوبر الماضي، بعد 3 أعوام قضاها في تدريب الفريق.

خلال هذه الفترة لعب الدولي المصري عمر مرموش تحت قيادته في صفوف شتوتجارت.

وعمل المدرب الإيطالي كمدرب مساعد ومدير فني لفريق تحت 17 عاما بين عامي 2017 و2019.

وأقيل برايتنرايتر يوم الاثنين بعد 10 مباريات متتالية بلا فوز، في حين تراجع الفريق إلى المركز الـ14 في الدوري الألماني.

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