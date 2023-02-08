دي مارزيو: تمت.. زانيولو إلى جالاتاسراي التركي

أكمل نيكولو زانيولو لاعب روما الإيطالي الأعمال الورقية للانتقال لصفوف جالاتاسراي التركي.

وكشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي" إيطاليا أن الصفقة تمت بين الطرفين.

وبحسب التقارير فإن اللاعب سيوقع على عقود انتقاله حتى صيف 2027 وستتم مقابل 22 مليون يورو.

وسيكون زانيولو أغلى لاعب في تاريخ الكرة التركية إذا تمت الصفقة بتلك القيمة، متخطيا البرازيل جاردال الذي انضم لجالاتاسراي في عام 2000 مقابل 17 مليون يورو آنذاك.

وارتبط اسم زانيولو بالانتقال لصفوف بورنموث الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو لكنه رفض.

وأيضا ظهر اهتمام من ميلان الإيطالي بضم اللاعب لكن لم يتقدم الفريق اللومباردي بعرض في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

ويتصدر جالاتاسراي ترتيب الدوري بعد مرور 22 جولة برصيد 54 نقطة بفارق 9 نقاط عن فناربخشة أقرب منافسيه.

ويضم الأسود مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين لعبوا في الدوري الإيطالي أبرزهم فيرناندو موسليرا مع لاتسيو وسيرجيو أوليفيرا مع روما ولوكاس توريرا مع سامبدوريا وفيورنتينا وماورو إيكاردي مع إنتر ودريس ميرتينز مع نابولي.

وسيكون زانيولو اللاعب رقم 8 في الدوري التركي الموسم الحالي أيضا مع كل من جواو بيدرو في فناربخشة وستيفانو أوكاكا مع باشاكشهير وكل من فابيو بوريني وماتيو ريتشي وأندريا بيرتولاتشي ودافيدي بيراكاسي وإيميليانو فيفيانو مع فاتح كارامجروك.

زانيولو البالغ 23 عاما يشغل مركزي صانع الألعاب والجناح وخاض الموسم الجاري 17 مباراة في جميع المسابقات سجل 2 وصنع 3.

لاعب شباب جنوى وفيورنتينا وإنتر السابق ارتدى قميص الذئاب في 2018 لأول مرة.

ومنذ ذلك الحين خاض بقميص الجيالوروسي 128 مباراة وسجل 24 هدفا وصنع 18.