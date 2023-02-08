كرة يد - النجمة البحريني يعلن ضم أحمد الأحمر وحسن قداح للمشاركة في بطولة الخليج

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 16:02

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الخليج السعودي

أعلن نادي النجمة البحريني الحصول على موافقة كل من أحمد الأحمر وحسن قداح لاعبا الزمالك للمشاركة مع الفريق في بطولة الخليج للأندية أبطال الكؤوس.

وتقام البطولة في البحرين بشهر مارس المقبل.

وأشار النادي البحريني إلى أنه سيدعم صفوفه بحمرتف ثالث خلال الفترة المقبلة قبل المشاركة في البطولة.

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وتقام قرعة البطولة يوم الجمعة المقبلة 10 فبراير.

وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق وهم العربي القطري، والكويت والسالمية الكويتيان، والنجمة والأهلي البحرينيان، وأهلي سداب العماني، والصفاء السعودي، والشارقة الإماراتي.

الثنائي كان قد شارك مع فريق الخليج السعودي في بطولة العالم للأندية لكرة اليد الماضية على سبيل الإعارة.

ويتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين يصعد من خلالهما صاحبا أول مركزين إلى دور نصف النهائي.

النجمة هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في السعودية.

النجمة البحريني بطولة الخليج لأندية كرة اليد أحمد الأحمر حسن قداح الزمالك
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