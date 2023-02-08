NBA - كريم عبد الجبار يتغنى بليبرون جيمس بعد تحطيم رقمه القياسي

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 15:43

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

أسهب الأسطورة كريم عبد الجبار في الإشادة بليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز بعدما كسر رقمه القياسي كأكثر مسجل للنقاط في تاريخ كرة السلة الأمريكية.

ووصل ليبرون للنقطة رقم 38390 خلال مسيرته ليحطم رقم عبد الجبار الذي سجل 38387 نقطة خلال مسيرته ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للنقاط في تاريخ البطولة.

وتواجد عبد الجبار في ملعب المباراة التي خسرها ليكرز 133-130 أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر.

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وقال عبد الجبار في تصريحات تليفزيونية: "مسيرة ليبرون تنم عن رياضي كان يخطط منذ وقت طويل للسيطرة على كرة السلة".

وأضاف "حين تخرج ليبرون من المدرسة الثانوية كان لديه الطموح والموهبة لخوض معترك الـNBA مباشرة".

وأكمل أسطورة كرة السلة "لقد بدأ على الفور في ترك بصمته، واستمر في ذلك لمدة 20 عاما حتى الآن".

وواصل "أعتقد أن عليك أن تنسب إليه الفضل في الطريقة التي خطط بها للبقاء والسيطرة".

وتابع عبد الجبار إشادته بالنجم الذي توج بـ4 ألقاب NBA قائلا "لقد حصدت الفرق التي يلعب في صفوفها لقب البطولة بفضل شخصية ليبرون القيادية".

وأردف "جيمس قائد بالفطرة، يدخل الملعب ويحاول إنهاء الأمور لصالحه بمساعدة زملائه الذين يحترمونه بشدة ويقدرون موهبته".

وسجل ليبرون 38 نقطة في خسارة فريقه لوس أنجلوس ليكرز ضد أوكلاهوما سيتي صباح الأربعاء بنتيجة 133-130 ولكنه كان أكبر مسجل للنقاط في المبارة.

في طريقه لتجاوز الرقم القياسي لعبد الجبار لعب ليبرون عدد مباريات أقل، فقد سجل أسطورة كرة السلة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي نقاطه في 1560 مباراة، بينما كانت مباراة ليكرز ضد كليبرز هي مباراة جيمس رقم 1404 في مسيرته.

وخلال مسيرته حتى الآن تعدى ليبرون جيمس الـ 10 آلاف صناعة ومثلهم في استرداد الكرة.

صاحب الـ 38 عاما كان شدد على أنه لن يعتزل لعب كرة السلة حتى يلعب مع ابنه لمدة موسم على الأقل أولا.

ويحتل ليكرز حاليا المركز الـ 13 في جدول ترتيب مجموعة الغرب.

ليبرون جيمس لوس أنجلوس ليكرز كريم عبد الجبار
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