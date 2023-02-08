تمديد فترة الانتقالات الشتوية في تركيا بسبب الزلزال المدمر

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 15:22

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - طرابزون ضد جالاتاسراي

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم تمديد فترة الانتقالات الشتوية لمدة 10 أيام إضافية بعد الظروف التي تمر بها تركيا إثر الزلزال المدمر.

وكان من المفترض نهاية فترة الانتقالات الشتوية بتركيا يوم الأربعاء.

وأوضح الاتحاد التركي في بيان: "طلبنا من الاتحاد الدولي لكرة القدم تمديد فترة الانتقالات من أجل تجنب أي معوقات في انتقالات اللاعبين".

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وأضاف البيان أن فيفا وافق على طلب استمرار فترة الانتقالات لـ10 أيام أخرى.

الزلزال كان قويا بشكل عنيف مما أثر على البلاد المجاورة لتركيا وسوريا مثل مصر والأردن ولبنان والعراق وقبرص واليونان.

وتسبب في إيقاف كافة الأنشطة الرياضية في تركيا وبينها الدوري التركي لأجل غير مسمى بسبب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.

وقال محمد محرم قصاب أوغلو وزير الشباب والرياضة التركي في بيان للصحفيين "بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد، قررنا تأجيل كل الأنشطة الرياضية".

وأكمل "كذلك تم تأجيل مباريات الدوري التركي بدرجاته المختلفة".

وأضاف "تم تأجيل كل البطولات التي تقام في تركيا لأجل غير مسمى".

كانت منافسات الجولة 23 من الدوري التركي قد بدأت يوم السبت بـ3 مباريات، ثم 3 مباريات أخرى يوم الأحد.

وكان من المقرر إقامة 3 مباريات أخرى يوم الاثنين، لكنها تأجلت بعد الزلزال.

المباريات التي تأجلت كانت بين عمراني سبور وأضنة ديمرسبور، فنرباهتشة وقونيا سبور، جيرسونسبور وقيصري سبور.

الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة بمقياس ريختر تسبب في انهيار العديد من المباني والعشرات من القتلى والجرحى.

تركيا الزلزال
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