"اجتمعت مع ميكالي لثلاث ساعات".. الحضري يكشف كواليس رحيله عن مصر الأولمبي

كشف عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي السابق ومنتخب سوريا الحالي كواليس رحيله عن الفراعنة.

ورحل الحضري عن منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، لينضم للجهاز الفني للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال الحضري في تصريحات لموقع "WinWin" القطري: "احترم الجميع وأتمنى أن يخرج صاحب الخطأ ليعترف بخطأه ولكن هذا لا يحدث، اجتمعت مع ميكالي وتربطني به علاقة قوية من قبل تواجدي مع المنتخب الأولمبي وهو من اختارني للتواجد مع منتخب مصر".

وأضاف "اجتمعت معه لأكثر من ثلاث ساعات بخصوص فرصة تواجدي مع المنتخب السوري وأنه تحد جديد، حاول إقناعي ولكنني أخبرته بأنني غير سعيد وأرغب في خوض تجربة جديدة وهو رحب في النهاية".

وتابع "حاولوا الاتصال بعدها بمحمد بركات ولكن لم نتمكن من الوصول له، فطلب مني ميكالي ألا أتحدث مع أحد وهو من سيتواصل مع بركات".

وواصل "بعدها بثلاث ساعات تحدثت مع مترجم ميكالي وأخبرني بأن المدرب تحدث مع بركات وأخبره بالعرض وكان رده بأنه طالما المدرب موافق فلا توجد هناك مشكلة".

واستطرد "ذهبنا في اليوم التالي لمشاهدة إحدى مباريات الدوري وهذا دليل على أنني ملتزم بعملي حتى آخر وقت، وتحدثت مع بركات هناك وأخبرته برغبتي في خوض تحد جديد".

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ونشر عصام الحضري في وقت سابق بيانا لتوضيح رحيله عن منتخب مصر الأولمبي، جاء فيه:

"بعد فترة قضيتها مع منتخب مصر الأولمبي أعلن حاليا الرحيل عن منصبي كمدرب لحراس المرمى، متجها لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا رفقة هيكتور كوبر بعد استئذان محمد بركات و المدرب روجيرو ميكالي".

"سنوات عديدة عملت فيها بإخلاص واجتهاد تحت شعار منتخب مصر خلال فترتي لاعبا أو مدربا".

"أتوجه بالشكر لكل من ساعدني منذ اعتزالي وساهم في تواجدي كمدرب لمنتخب مصر الأول ثم الأولمبي".

"وأتوجه بالشكر أيضا لـ ميكالي على الفترة التي قضيتها معه وأتمنى له التوفيق مع منتخب بلادي والوصول إلى أولمبياد باريس تحت قيادة مجلس الإدارة الحالي".

"أرجو من الله أن يكون التوفيق حليفي في خطوتي المقبلة".

فيما رد الاتحاد المصري لكرة القدم ببيان أوضح فيه عدم التعامل مع الحضري مستقبلا في المنتخبات الوطنية.

وقال بيان اتحاد الكرة:

"يؤكد الاتحاد المصري أن عصام الحضري تواجد في المعسكر الأخير لمنتخب مصر الأولمبي الذي شهد إقامة ودية الجابون وما بعدها، ولم يخطر محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخب أو أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السوري من قريب أو بعيد".

"ويأتي ذلك رغم علمه بأن المنتخب مقبل على مباراتين مصيريتين أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في شهر مارس المقبل".

"وهو ما يدفع الاتحاد المصري لمخاطبة نظيره السوري مستنكرا الإقدام على هذه الخطوة والتعاقد مع أحمد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة".

"يؤكد الاتحاد المصري أنه بصدد التعاقد مع مدرب وطني جديد لتدريب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي خلفا للحضري".

وعمل الحضري سابقًا كمدرب لحراس مرمى منتخب مصر خلال ولاية كارلوس كيروش وإيهاب جلال، لكنه رحل مع قدوم روي فيتوريا الذي يمتلك مدربًا للحراس في جهازه الدائم.

وأكمل "لسوء الحظ وقتها أعلن الاتحاد السوري عن انضمامي وهنا بدأ "الزعل" أنهم لم يمنحوني الموافقة بعد وكان ردي بأنني أحاول التحدث مع بركات منذ فترة".

وأتم "احترم رأي الجميع وأي قرار من اتحاد الكرة أحترمه سواء تقبلته أم لا".