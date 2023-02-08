الدرجة الثالثة - تحديد موعد قرعة دورة ترقي الصعيد لدوري المحترفين

حددت لجنة مسابقات القسم الثالث موعد قرعة دورة الترقي من منطقة الصعيد المؤهلة لدوري المحترفين في الموسم المقبل.

وتنطلق الدورة يوم 25 من شهر فبراير الجاري بنظام الذهاب والإياب وتقام المباريات يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع.

وينقسم دوري الدرجة الثالثة في منطقة الصعيد إلى 4 مجموعات، أسيوط والفيوم وسوهاج والأقصر.

ويصعد أول كل مجموعة إلى دورة الترقي والتي سيتأهل صاحب المركز الأول منها إلى دوري المحترفين، بينما يتأهل منها فريق واحد فقط إلى دوري المحترفين، بينما يتأهل الثلاثة فرق الأخرى إلى دوري الدرجة الثانية.

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة.