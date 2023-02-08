كأس العالم للأندية - برنامج الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد

حدد السويسري مارسيال كولر المدير مرانا بدنيا خفيفا للاعبين صباح اليوم الأربعاء في إطار التحضيرات الأخيرة لمباراة ريال مدريد.

ويلعب الأهلي مع ريال مدريد اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في المغرب.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية في "الجيم" الملحق بفندق إقامة البعثة بالرباط في المغرب.

ويعقد كولر محاضرة فنية أخيرة للاعبين قبل التحرك لملعب مولاي عبدالله استعدادا لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني.

ويراجع المدير الفني للفريق في المحاضرة الختامية الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين والدور المطلوب من كل لاعب خلال المباراة.

وتغادر بعثة الفريق مقر الإقامة في طريقها إلى ملعب المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة استعدادا لخوض المباراة.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل.

وكان الأهلي قد نجح في تخطي أوكلاند في افتتاح مباريات البطولة بثلاثة أهداف دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد مولاي عبد الله.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.