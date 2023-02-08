الخطيب: فوز الأهلي على ريال مدريد لن يكون معجزة.. اعتدنا على المباريات التاريخية

يرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن فوز فريقه على ريال مدريد اليوم الأربعاء لن يكون بمثابة المعجزة، مشيرا إلى إعجابه الكبير بفلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني وثنائي الفريق لوكا مودريتش وكريم بنزيمة.

ويلعب الأهلي مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير.

وقال الخطيب في تصريحات لماركا: "أتمنى أن تكون المباراة أمام ريال مدريد ممتعة للمشاهدة، لديهم بعض أفضل اللاعبين في العالم وكارلو أنشيلوتي مدرب ناجح جدا ولكن الأهلي اعتاد على هذه المباريات التاريخية ولدينا مدرب رائع مع لاعبين ذو خبرة فهذه ثامن مشاركاتنا في كأس العالم للأندية".

وأضاف "الفوز على ريال مدريد سيكون بمثابة المعجزة؟ نحترم خصومنا كثيرا ولكننا نؤمن بأنفسنا. سنلعب على فرصنا ومن أجل الفوز وإذا حدث ذلك فلن تكون معجزة وإنما بسبب مميزات فريقنا".

وواصل "أتابع ريال مدريد، ما زلت أتذكر دي ستيفانو لقد كان واحدا من أفضل اللاعبين في التاريخ وأحد أساطير ريال مدريد".

واستطرد "تمت دعوتي لحضور حفل في سنتياجو بيرنابيو خلال فترة الثمانينات مع بعض أفضل اللاعبين في إفريقيا مثل ميلا وبودربالة وكتيا وكانت فرصة رائعة للقاء أساطير ريال مدريد العظماء مثل دي ستيفانو وبوشكاش".

وأجاب عن سؤال لاعب في ريال مدريد أود التعاقد معه؟ "سيكون أمرا رائعا أن يكون لديك لاعب في ريال مدريد. لكن لنكن واقعيين فالأندية الإفريقية لا تملك القدرات المالية للتعاقد مع لاعبين يلعبون على هذا المستوى في أوروبا. بالطبع أنا معجب بكريم بنزيمة ولوكا مودريتش كثيرا".

وعن فلورنتينو بيريز، قال: "إنه مسؤول عن مؤسسة عظيمة مثل ريال مدريد وهو يعني أنه رئيس ناجح للغاية. أنا معجب به كثيرا لأنه يبحث دائما عن الأفضل لناديه من الناحية الرياضية والمالية. لديه أسلوبه الفريد ويتطلع دائما إلى المستقبل، بالتأكيد سيكون من الرائع مقابلته وزيادة التعاون بين ناديينا خاصة وأن كلا الناديين لديهما علاقة قوية".

وأتم "التشابه بين مشجعي الأهلي وريال مدريد؟ كلاهما يحب أنديتهما ويدعماهما في كل الأوقات الجيدة والسيئة. جماهير الأهلي هم شركاؤنا في النجاحات ولديهم حماس كبير، المشجعون هم حقا ما يجعل أنديتنا رائعة وفريدة من نوعها".

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل.

وكان الأهلي قد نجح في تخطي أوكلاند في افتتاح مباريات البطولة بثلاثة أهداف دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد مولاي عبد الله.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.