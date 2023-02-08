سواريش: الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا.. وهذا الثلاثي يمكنه اللعب في أوروبا

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 13:34

كتب : FilGoal

ريكاردو سواريش - الأهلي والمصري

يرى ريكاردو سواريش مدرب الأهلي السابق أن ثلاثي الفريق محمد عبد المنعم وأليو ديانج وأحمد عبد القادر يمكنه اللعب في أي فريق في أوروبا بسبب إمكانياتهم الكبيرة.

وتحدث سواريش مع صحيفة آس الإسبانية عن مواجهة الأهلي وريال مدريد المنتظرة.

ويلتقي الأهلي مع ريال مدريد مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

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وقال سواريش عبر صحيفة آس: "الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا، مؤسسة تقاتل من أجل تحقيق الألقاب وأي سلسلة صغيرة من النتائج السيئة يمر بها تحدث أزمة يشعر بها في جميع أنحاء مصر".

وتابع "مستوى الدوري المصري أقل من الإسباني بالتأكيد ولكن الأهلي قوي جدا ويتمتع بصفات جيدة ولا يجب أن يثق ريال مدريد كثيرا ضده حتى لو كان النادي الأفضل في العالم لا يجب أن يستخف أحد بالأهلي".

وشدد "عادة ما يلعب الأهلي بطريقة 4-3-3 ولديه ثلاثة لاعبين يمكنهم اللعب في أي مكان بأوروبا وهم محمد عبد المنعم وأليو ديانج وأحمد عبد القادر".

وأضاف "الأهلي لديه عدد كبير جدا من المشجعين ولديهم القدرة على دفع اللاعبين داخل الملعب بشكل كبير لأنهم متحمسون للغاية".

وأتم "الأهلي لن يسلم الكرة ويكرس نفسه للدفاع فقط وستكون مباراة كرة قدم رائعة".

وكانت رحلة سواريش قد انتهت مع الأهلي بعد 17 مباراة، وكان تدريب الأهلي هو أول تجربة لسواريش خارج البرتغال.

وكان سواريش قد رحل عن قيادة جيل فيسنتي بعد موسم رائع والتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي في أول تجربة قارية للنادي قبل أن يتولى مسؤولية تدريب الأهلي.

وخاض سواريش مع الأهلي 17 مباراة ونجح في تحقيق تسعة انتصارات وخمسة تعادلات وثلاث هزائم.

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