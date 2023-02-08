رئيس نابولي: أوسيمين ليس للبيع

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 12:25

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

شدد أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي أن مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين غير متاح للبيع.

وسجل أوسيمين 17 هدفا وصنع 4 آخرين في 21 مباراة مع نابولي هذا الموسم.

وقال دي لورينتيس في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "يمكنني أن أخبرك بأن فيكتور أوسيمين ليس للبيع".

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وواصل "لاعبونا مطلوبون ولكننا لسنا مضطرين للبيع".

وأتم "لا توجد أي ديون على النادي تجبرنا على البيع".

وارتبط اسم فيكتور أوسيمين بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد في الصيف المقبل بعد تألقه في الموسم الحالي.

ابن الـ24 عاما انتقل لصفوف نابولي عام 2020 قادما من ليل الفرنسي ليشارك في 83 مباراة سجل خلالها 45 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة من 21 مباراة وبفارق 13 نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

نابولي فيكتور أوسيمين الدوري الإيطالي
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