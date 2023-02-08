أنس جابر تعلن خضوعها لعملية جراحية

أعلنت لاعبة التنس تونسية أنس جابر خضوعها لعملية جراحية ستبعدها عن المشاركة في بطولتي الدوحة ودبي المفتوحتين.

وكتبت أنس عبر حسابها على فيسبوك: "من أجل العناية بوضعي الصحي قرر فريقي الطبي أنني بحاجة إلى عملية جراحية بسيطة حتى أتمكن من العودة للملاعب وأقدم اداء جيد".

وتابعت "سأضطر إلى الاعتذار عن بطولتي الدوحة ودبي وهذا يكسر قلبي وأود أن أعبر عن أسفي لجميع المشجعين في الشرق الأوسط الذين انتظروا لقاء الشمل هذا، أعدكم أن أعود إليكم أقوى وأكثر صحة".

أنس كانت قد خرجت من بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الثاني بعد الخسارة ضد ماركيتا فونروسوفا بمجوعتين مقابل مجموعة.

يذكر أن أنس جابر حققت العديد من الإنجازات على المستوى العالمي للعبة التنس خلال الفترة الماضية.

وكتبت أنس جابر التاريخ بعدما حققت لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة.

وباتت أنس وقتها أول عربية أو إفريقية تفوز بإحدى بطولات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وكان ذلك قبل أن تضيف البطلة التونسي لقب الماسترز الثاني في تاريخها بحصد بطولة برلين المفتوحة.

واستطاعت قبل 10 سنوات أنس جابر اقتناص لقبها الأول حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات.