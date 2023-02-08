مدرب فلامنجو يفتح النار على حكم مباراته ضد الهلال في كأس العالم للأندية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 11:58

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - الهلال - فلامنجو

وجه فيتور بيريرا مدرب فلامنجو البرازيلي سهام الانتقادات لطاقم تحكيم مباراة فريقه ضد الهلال السعودي التي خسرها يوم الثلاثاء.

وفاز الهلال على فلامنجو مساء الثلاثاء بثلاثة أهداف لهدفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية لينتظر مواجهة الفائز من الأهلي وريال مدريد.

وأكمل فلامنجو المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه جيرسون في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، كما حدثت 3 حالات طرد للاعبي فلامنجو عقب نهاية اللقاء.

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وقال بيريرا في تصريحات للصحفيين: "كنا على أتم الاستعداد لمواجهة الهلال، وليس لمواجهة تحكيم لا يرتقي إلى معايير البطولة".

وأضاف "التحكيم افتقر للمعايير، وكان استفزازيا ولولا شخصية لاعبي فلامنجو لطرد المزيد من اللاعبين".

وتابع "الحكم لم يتدخل لمنع لاعبي الهلال من إهدار الوقت، وكان متساهلا في إيقاف اللعب مرة تلو الأخرى".

وواصل محاولات الهلال على المرمى في الشوط الأول كانت من ركلتي الجزاء، لذا كان بإمكاننا التفوق لو اكتملت المباراة 11 ضد 11 لاعبا".

وأتم مدرب فلامنجو "لقد صنعنا عدة فرص لكننا لم نترجمها إلى أهداف، وكان الأمر صعبا في الشوط الثاني بعد الطرد".

وأصبح الهلال ثالث فريق عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي (2013) والعين الإماراتي (2018).

كما أصبح ثالث فريق آسيوي يتأهل للنهائي بعد كاشيما أنتلزر الياباني (2016) والعين (2019).

وأول فريق عربي وآسيوي يتأهل لنهائي المسابقة خارج قواعده، إذ تأهل السابقون أمام جماهيرهم للمباراة النهائية.

وأصبح فلامنجو سادس فريق من أمريكا الجنوبية يخسر مباراة المربع الذهبي ولا يخوض نهائي المسابقة بعد 2010 و2013 و2016 و2018 و2020.

وسيلتقي الهلال مع الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد والمقرر إقامتها الأربعاء، بينما سيلعب فلامنجو على مباراة المركز الثالث مع الخاسر من تلك المباراة.

سجل أهداف الهلال: سالم الدوسري (2) ولوسيانو فييتو، فيما سجل بيدرو هدفي فلامنجو.

الهلال فلامنجو كأس العالم للأندية
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