مدافع الهلال يوضح من يفضل ملاقاته بين الأهلي وريال مدريد

أوضح سعود عبد الحميد مدافع الهلال السعودي أن فريقه لا يهتم بهوية الفريق الذي يواجهه في نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

وفاز الهلال على فلامنجو مساء الثلاثاء بثلاثة أهداف لهدفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية لينتظر مواجهة الفائز من الأهلي وريال مدريد.

وقال عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية: "نستحق الفوز على فلامنجو، مثل هذه المباريات تظهر شخصية الفرق الكبيرة، وتلعب على تفاصيل صغيرة".

وأضاف "مواجهة ريال مدريد أو الأهلي المصري؟ نتمنى الفوز دائما للعرب، ولكننا سنُكرم من سيواجهنا".

وأصبح الهلال ثالث فريق عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي (2013) والعين الإماراتي (2018).

كما أصبح ثالث فريق آسيوي يتأهل للنهائي بعد كاشيما أنتلزر الياباني (2016) والعين (2019).

وأول فريق عربي وآسيوي يتأهل لنهائي المسابقة خارج قواعده، إذ تأهل السابقون أمام جماهيرهم للمباراة النهائية.

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وأصبح فلامنجو سادس فريق من أمريكا الجنوبية يخسر مباراة المربع الذهبي ولا يخوض نهائي المسابقة بعد 2010 و2013 و2016 و2018 و2020.

وسيلتقي الهلال مع الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد والمقرر إقامتها الأربعاء، بينما سيلعب فلامنجو على مباراة المركز الثالث مع الخاسر من تلك المباراة.

سجل أهداف الهلال: سالم الدوسري (2) ولوسيانو فييتو، فيما سجل بيدرو هدفي فلامنجو.