NBA - الملك ليبرون يصبح أكثر مسجل للنقاط في تاريخ الدوري

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 11:25

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

حطم ليبرون جيمس الملقب بالملك الرقم القياسي في عدد النقاط المسجلة في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA.

وسجل ليبرون 38 نقطة في خسارة فريقه لوس أنجلوس ليكرز ضد أوكلاهوما سيتي صباح اليوم بنتيجة 133-130 ولكنه كان أكبر مسجل للنقاط في المبارة.

ووصل ليبرون للنقطة رقم 38390 خلال مسيرته ليحطم رقم عبد الجبار الذي سجل 38387 نقطة خلال مسيرته ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للنقاط في تاريخ البطولة.

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في طريقه لتجاوز الرقم القياسي لعبد الجبار في عدد مباريات أقل، فقد سجل أسطورة كرة السلة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي نقاطه في 1560 مباراة، بينما كانت مباراة ليكرز ضد كليبرز هي مباراة جيمس رقم 1404 في مسيرته.

وخلال مسيرته حتى الآن تعدى ليبرون جيمس الـ 10 آلاف صناعة ومثلهم في استرداد الكرة.

صاحب الـ 38 عاما كان شدد على أنه لن يعتزل لعب كرة السلة حتى يلعب مع ابنه لمدة موسم على الأقل أولا.

ويحتل ليكرز حاليا المركز الـ 13 في جدول ترتيب مجموعة الغرب.

كرة سلة NBA ليبرون جيمس
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