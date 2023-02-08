صاحب اللقب الواحد.. بلجيكا تعلن مدربها الجديد

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تعيين دومينيكو تيديسكو لتدريب المنتخب الأول خلفا لروبيرتو مارتينيز حتى يورو 2024.

ورحل مارتينيز عن تدريب بلجيكا بعد وداع مونديال قطر الأخير من الدور الأول.

وتولى مارتينيز قيادة بلجيكا في صيف 2016، ونجح في قيادة المنتخب إلى نصف نهائي كأس العالم 2018، الذي أنهاه بالمركز الثالث.

وفتح الاتحاد البلجيكي بعدها في 13 ديسمبر الماضي باب تلقي الطلبات لاختيار المدير الفني الجديد وتم غلق باب التقدم يوم 10 يناير ليعلن تولي تيديسكو المهمة.

المدرب ابن الـ37 عاما بدأ رحلته مع التدريب مع فرق الشباب في 2013 بالتواجد مع فريق 17 عاما في شتوتجارت كمدرب مساعد ثم مدير فني ومنه إلى هوفينهايم لإدارة فريق 17 عاما ثم 19 عاما.

بدايته مع الفريق الأول لأي فريق كانت في 2017 مع إرتسجيبيرجه آوه في الدرجة الثالثة في ألمانيا.

تولى بعدها تدريب شالكة منذ 2017 حتى 2019 وفاز معهم بـ34 مباراة من أصل 75.

عمل بعدها في سبارتك موسكو من 2019 حتى 2021، وانتصر معه ي 27 مباراة من أصل 54.

ثم أخيرا لايبزيج الألماني منذ ديسمبر 2021 وحتى سبتمبر الماضي وحقق معه لقب الكأس في الموسم الماضي.