مرتضى منصور: قرار اتحاد الكرة خالف كل القوانين.. أؤيد قرار الأعلى للإعلام والمجلس لن يرحل

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 10:41

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن قرار اتحاد الكرة بعد قيد الثلاثي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة مخالف للقانون، مشيرا إلى أن الجماهير يجب أن تدعم الفريق في الوقت الحالي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناته في يوتيوب: "لا أريد أن أدخل نادي الزمالك أنا وباقي المجلس إلا بعد حل مشكلة القيد".

وأضاف "الغرض من دخولي النادي هو إسعاد الجماهير وحل أزمة القيد لأن فريق شباب بلوزداد صعب جدا وهو بطل الدوري هناك لثلاث سنوات، فأنا أريد أن أتعاقد مع لاعبين من كل مكان "عايز ميسي معايا" فعندما يكون هناك ثلاثة لاعبين بحجم منسي وبلحاج وشبانة ويكونوا خارج القائمة فهذا أمر غير طبيعي".

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وواصل "شاهدنا أفضل مدافع في مصر "وهو بيشوط الهوا" أمام فاركو بعد "ما حد شد رجله وإحنا مش شايفينه" من الممكن أن أواجه أي أحد ولكني لن أواجه "شيء مش شايفه"".

واستطرد "الزمالك في أزمة لها أسباب معروفة وأخرى غير معروفة، أسباب مرئية وأخرى غير مرئية".

وأكمل "أنا مع بيان كرم جبر (رئيس المجلس الأعلى للإعلام) وأنا معه قلبا وقالبا لأننا ضحايا هذه اللجان، أؤيد وقف بث كل ما هو خادش للحياء، "عمري ما قولت لفظ خادش للحياء"".

وأردف "أسهل شيء أن أرحل من النادي ولكن الأسود والرجال لا يهربون. أنا ومجلس الإدارة بالكامل مستمرين لنهاية مدتنا، و"ربنا يسهل وناخد مدة تانية وتالتة ورابعة"".

واستكمل "ذهبنا للقضاء في مصر وتم تحديد جلسة سريعة قد تكون يوم الخميس وللاتحاد الدولي، ونتمنى الحصول على حقنا في أزمة القيد. سبب اللجوء للقضاء هو الرغبة في إبطال قرار وزير الرياضة أنه لم يخبر اتحاد الكرة بأن ما فعلوه خطأ، قرار اتحاد الكرة بعدم قيد اللاعبين مخالف للقواعد واللوائح المصرية والدولية".

وأتم "أنا ضد عدم منح اللاعبين مستحقاتهم لأنهم يلعبون بشكل طبيعي وأطالب الجماهير بعدم الهجوم عليهم لأن هذا لن يساعد. يجب على الجماهير أن تساند اللاعبين وفيريرا من أجل الخروج من الأزمة، سيحضر مباراة بلوزداد 10 آلاف مشجع وهي مباراة صعبة ومهمة جدا تحتاج لدعم الكل ورفع معنويات الفريق".

ويلعب الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري على استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك الدوري المصري مرتضى منصور
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