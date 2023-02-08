مواعيد مباريات الأربعاء 8 فبراير - الأهلي ضد ريال مدريد.. وكلاسيكو فرنسا
الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 10:32
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباراة الحلم بين الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية كما تقام مباراة كلاسيكو فرنسا.
ويقدم لكم FILGoal.com أبرز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.
كأس العالم للأندية
الأهلي × ريال مدريد.. 9:00 مساء - SSC SPORTS EXTRA 1 - تايم سبورت بث أرضي.
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد × ليدز.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
كأس الاتحاد الإنجليزي
سندرلاند × فولهام.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.
كأس فرنسا
أولمبيك مارسيليا × باريس سان جيرمان.. 8:10 مساء - بي إن سبورتس 2.
أنجيه × نانت.. 7:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
أوليمبيك ليون × ليل.. 7:15 مساء - بي إن سبورتس 2.
أوكسير × رودز.. 7:15 مساء - بي إن سبورتس 6.
تولوز ، ستاد ريمس.. 7:15 مساء - بي إن سبورتس 4.
كأس ألمانيا
بوخوم × دورتموند.. 9:45 مساء.
نورمبرج × فورتونا دوسلدورف.. 7:00 مساء.
دوري الدرجة الثانية المصري
هلال مطروح × نبروه.. 3:00 مساء.
بايونيرز × أبو قير للأسمدة.. 3:00 مساء
الأولمبي × الحمام.. 3:00 مساء.
سبورتنج × المنصورة.. 3:00 مساء.
كفر الشيخ × بلدية المحلة.. 3:00 مساء.
طنطا × المصري بالسلوم.. 3:00 مساء.
دكرنس × جمهورية شبين.. 3:00 مساء.
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