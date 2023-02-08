مواعيد مباريات الأربعاء 8 فبراير - الأهلي ضد ريال مدريد.. وكلاسيكو فرنسا

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 10:32

كتب : FilGoal

هدف محمد مجدي أفشة مع الأهلي أمام سياتل ساوندرز

تقام اليوم مباراة الحلم بين الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية كما تقام مباراة كلاسيكو فرنسا.

ويقدم لكم FILGoal.com أبرز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 والقنوات الناقلة.

كأس العالم للأندية

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الأهلي × ريال مدريد.. 9:00 مساء - SSC SPORTS EXTRA 1 - تايم سبورت بث أرضي.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × ليدز.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

كأس الاتحاد الإنجليزي

سندرلاند × فولهام.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

كأس فرنسا

أولمبيك مارسيليا × باريس سان جيرمان.. 8:10 مساء - بي إن سبورتس 2.

أنجيه × نانت.. 7:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

أوليمبيك ليون × ليل.. 7:15 مساء - بي إن سبورتس 2.

أوكسير × رودز.. 7:15 مساء - بي إن سبورتس 6.

تولوز ، ستاد ريمس.. 7:15 مساء - بي إن سبورتس 4.

كأس ألمانيا

بوخوم × دورتموند.. 9:45 مساء.

نورمبرج × فورتونا دوسلدورف.. 7:00 مساء.

دوري الدرجة الثانية المصري

هلال مطروح × نبروه.. 3:00 مساء.

بايونيرز × أبو قير للأسمدة.. 3:00 مساء

الأولمبي × الحمام.. 3:00 مساء.

سبورتنج × المنصورة.. 3:00 مساء.

كفر الشيخ × بلدية المحلة.. 3:00 مساء.

طنطا × المصري بالسلوم.. 3:00 مساء.

دكرنس × جمهورية شبين.. 3:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

كأس العالم للأندية الأهلي ريال مدريد كأس فرنسا الدوري الإنجليزي
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