كرة طائرة - الاتحاد الإفريقي يعلن استضافة تونس لبطولتي الرجال والسيدات للأندية

كشف الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة عن استضافة دول تونس لبطولتي إفريقيا للأندية للرجال والسيدات.

وكان من المتوقع أن تستضيف مصر هذا العام نسختي الرجال والسيدات للأندية قبل أن يتم التراجع في النهاية.

وتقام منافسات بطولة إفريقيا لأندية الرجال خلال الفترة من 11 إلى 21 مايو المقبل.

بينما تقام نسخة السيدات خلال الفترة من 15 إلى 25 من الشهر نفسه.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن يوم 28 مارس هو آخر موعد لتلقي تأكيدات الأندية المشاركة على مستوى الرجال، ويوم 31 للسيدات.

وكان الأهلي قد حصد نسخة الرجال العام الماضي بعد التغلب على الترجي التونسي في تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 15 مرة وبفارق تسعة ألقاب عن الصفاقسي أقرب منافسيه.

أما على مستوى السيدات فخسر الأهلي نهائي النسخة الماضية في تونس أمام فريق البنك الكيني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وكان الأهلي قد حصد 10 ألقاب على مستوى السيدات كأكثر الأندية تتويجا باللقب وبفارق أربعة ألقاب عن الأنابيب الكيني.

وحصلت مصر على حق استضافة بطولة أمم إفريقيا للمنتخبات 2023 والمقرر إقامتها في أغسطس.

ويأتي استضافة مصر للبطولة الإفريقية بعد البطولة العربية لـ كرة الطائرة للأندية في نسختها الـ41 المقرر أن تلعب خلال الفترة من 18 فبراير حتى 3 مارس المقبل.