يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري بأقدام صربية ضد ساليرنيتانا

عاد يوفنتوس للانتصارات مجددا في الدوري الإيطالي بالفوز على ساليرنيتانا بنتيجة 3-0 في ختام الجولة 21.

سجل أهداف اللقاء الثنائي الصربي: دوشان فلاهوفيتش (2) وفيليب كوسيتيتش.

فوز أعاد يوفنتوس للمركز العاشر برصيد 26 نقطة بعدما تكبد خسارتين وتعادل في آخر 3 مباريات بالدوري.

بينما تكبد ساليرنيتانا هزيمته العاشرة في الدوري الإيطالي وظل في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.

تقدم يوفنتوس أولا عن طريق فلاهوفيتش من علامة الجزاء في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل فيليب كوستيتش هدف السيدة العجوز الثاني بعد متابعة لتسديدة ضعيفة من مواطنه.

وبعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني أضاف فلاهوفيتش الهدف الثالث بتسديدة أرضية قوية.

وفي الدقيقة 86 أطلق البديل مويس كين تسديدة ارتدت من القائم الأيمن.

ويستعد يوفنتوس للقاء فيورنتينا في الجولة 22.

بينما يحل ساليرنيتانا ضيفا على هيلاس فيرونا.