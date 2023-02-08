يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري بأقدام صربية ضد ساليرنيتانا
الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 00:49
كتب : FilGoal
عاد يوفنتوس للانتصارات مجددا في الدوري الإيطالي بالفوز على ساليرنيتانا بنتيجة 3-0 في ختام الجولة 21.
سجل أهداف اللقاء الثنائي الصربي: دوشان فلاهوفيتش (2) وفيليب كوسيتيتش.
فوز أعاد يوفنتوس للمركز العاشر برصيد 26 نقطة بعدما تكبد خسارتين وتعادل في آخر 3 مباريات بالدوري.
بينما تكبد ساليرنيتانا هزيمته العاشرة في الدوري الإيطالي وظل في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.
نهاية المباراة
ساليرنيتانا 0-3 يوفنتوس
شاهد الأهداف #ساليرنيتانا_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/BKjt3pzx6g— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 7, 2023
تقدم يوفنتوس أولا عن طريق فلاهوفيتش من علامة الجزاء في الدقيقة 26.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل فيليب كوستيتش هدف السيدة العجوز الثاني بعد متابعة لتسديدة ضعيفة من مواطنه.
وبعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني أضاف فلاهوفيتش الهدف الثالث بتسديدة أرضية قوية.
وفي الدقيقة 86 أطلق البديل مويس كين تسديدة ارتدت من القائم الأيمن.
ويستعد يوفنتوس للقاء فيورنتينا في الجولة 22.
بينما يحل ساليرنيتانا ضيفا على هيلاس فيرونا.