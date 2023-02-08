عضو إدارة الأهلي: مشكلة تذاكر الأهلي ضد ريال مدريد في طريقها للحل

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 00:26

كتب : FilGoal

فريق الأهلي

كشف محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن انفراجة بشأن تذاكر مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي أمام ريال مدريد في تمام التاسعة من مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان عدد من جماهير الأهلي في المغرب قد اشتكى من غياب تذاكر مواجهة الفريق ضد ريال مدريد وعدم تواجدها سوى في السوق السوداء بأسعار خيالية.

أخبار متعلقة:
تقرير إسباني يكشف: رودريجو مهاجم أمام الأهلي.. وعودة ألابا للمرة الثانية في الموسم.. باسم علي رجل مباراة فيوتشر والبنك الأهلي لاعب أوكلاند لـ في الجول: أنا من طلبت قميص معلول.. وهذه ميزة الأهلي الذي استحق أكبر مكافأة خطوة أقرب للصدارة.. فيوتشر يعبر البنك الأهلي بثلاثية

وكتب محمد سراج عبر حسابه الشخصي: "إن شاء الله مشكلة التذاكر لمباراة الأهلي وريال مدريد في طريقها للحل بعد تواصل مكثف من مجلس إدارة الأهلي والبعثة الرسمية مع فيفا".

وتابع "لا تشتروا تذاكر عن طريق السوق السوداء، سيتم المتابعة والتنسيق مع كل الشباب في المغرب الذين يحتاجون إلى تذاكر".

وكان الأهلي قد تغلب على أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الدور الأول قبل أن يقصي سياتل ساوندرز الأمريكي بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية وصعد لنصف النهائي للمرة الخامسة.

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي.

وحسم فريق الهلال السعودي تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد التغلب على فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وينتظر الهلال المتأهل من مواجهة الأهلي وريال مدريد لملاقاته في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل.

كأس العالم للأندية الأهلي محمد سراج ريال مدريد
نرشح لكم
سالم الدوسري: لن نفرط في النهائي ونريد العودة بلقب كأس العالم للأندية رئيس الهلال: لا نقبل بالوصافة بعد التأهل لنهائي مونديال الأندية قائد فلامنجو: تمكن الهلال من إيقاف خطورتنا.. ومن فرصتين سجلوا هدفين مكافأة مالية من وزارة الرياضة السعودية للاعبي الهلال بعد التأهل لنهائي كأس العالم للأندية رامون دياز: هذا سبب تصريحي بقدرة الهلال على التأهل لنهائي كأس العالم للأندية جابيجول: نتيجة مؤلمة.. ولم أتحدث مع الحكم فأشهر في وجهي بطاقة الدوسري يعادل أبو تريكة ويصبح هداف العرب في كأس العالم للمنتخبات والأندية الزعيم لا ينسى.. الهلال ينتصر على فلامنجو ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2022
أخر الأخبار
سالم الدوسري: لن نفرط في النهائي ونريد العودة بلقب كأس العالم للأندية 13 دقيقة | كأس العالم للأندية
عضو إدارة الأهلي: مشكلة تذاكر الأهلي ضد ريال مدريد في طريقها للحل 14 دقيقة | كأس العالم للأندية
رئيس الهلال: لا نقبل بالوصافة بعد التأهل لنهائي مونديال الأندية 23 دقيقة | كأس العالم للأندية
قائد فلامنجو: تمكن الهلال من إيقاف خطورتنا.. ومن فرصتين سجلوا هدفين 33 دقيقة | كأس العالم للأندية
مكافأة مالية من وزارة الرياضة السعودية للاعبي الهلال بعد التأهل لنهائي كأس العالم للأندية 34 دقيقة | كأس العالم للأندية
رامون دياز: هذا سبب تصريحي بقدرة الهلال على التأهل لنهائي كأس العالم للأندية 34 دقيقة | كأس العالم للأندية
جابيجول: نتيجة مؤلمة.. ولم أتحدث مع الحكم فأشهر في وجهي بطاقة 45 دقيقة | كأس العالم للأندية
كوبي: بوسكيتس يتلقى عرضا خرافيا من السعودية 48 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بعد 8 أيام من إقالته.. عودة فيريرا لقيادة الزمالك 2 "كل ما قيل كذب كالعادة".. حازم إمام يرد على رفضه قيد صفقات الزمالك 3 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 4 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز.. القنوات الناقلة