عضو إدارة الأهلي: مشكلة تذاكر الأهلي ضد ريال مدريد في طريقها للحل

كشف محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن انفراجة بشأن تذاكر مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي أمام ريال مدريد في تمام التاسعة من مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان عدد من جماهير الأهلي في المغرب قد اشتكى من غياب تذاكر مواجهة الفريق ضد ريال مدريد وعدم تواجدها سوى في السوق السوداء بأسعار خيالية.

وكتب محمد سراج عبر حسابه الشخصي: "إن شاء الله مشكلة التذاكر لمباراة الأهلي وريال مدريد في طريقها للحل بعد تواصل مكثف من مجلس إدارة الأهلي والبعثة الرسمية مع فيفا".

وتابع "لا تشتروا تذاكر عن طريق السوق السوداء، سيتم المتابعة والتنسيق مع كل الشباب في المغرب الذين يحتاجون إلى تذاكر".

وكان الأهلي قد تغلب على أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الدور الأول قبل أن يقصي سياتل ساوندرز الأمريكي بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل.

ويشارك الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية وصعد لنصف النهائي للمرة الخامسة.

وكان الأهلي قد حصد الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي.

وحسم فريق الهلال السعودي تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد التغلب على فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وينتظر الهلال المتأهل من مواجهة الأهلي وريال مدريد لملاقاته في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل.