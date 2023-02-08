رئيس الهلال: لا نقبل بالوصافة بعد التأهل لنهائي مونديال الأندية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - الهلال - فلامنجو

أشاد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2022.

وتأهل الهلال بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في المربع الذهبي.

وقال رئيس الهلال عبر قناة SSC السعودية: "رغم كل شيء والحديث عن أخطائنا لكننا كنا مجموعة واحدة كاملة ما كانت تسمع لضغوط الكل".

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وأضاف "إنجاز عظيم وبهذه المجموعة والروح نريد تحقيق اللقب لأننا، لا نقبل الوصافة".

وأردف "نثق بالمجموعة وهمّنا الهلال ككيان، فزنا على فلامنجو وننتظر الأهلي أو ريال مدريد في النهائي".

وأكمل "بعد الفوز على الوداد كان الحديث عن الاستشفاء وهو ما ركزنا عليه من كافة النواحي، وهو ما سيتكرر قبل النهائي أيضا".

وأتم "المكافأة قليلة في حق اللاعبين، ونريدهم اللعب بدون ضغوط ويمثلون السعودية خير تمثيل".

وأصبح الهلال ثالث فريق عربي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي (2013) والعين الإماراتي (2018).

كما أصبح ثالث فريق آسيوي يتأهل للنهائي بعد كاشيما أنتلزر الياباني (2016) والعين (2019).

وأول فريق عربي وآسيوي يتأهل لنهائي المسابقة خارج قواعده، إذ تأهل السابقون أمام جماهيرهم للمباراة النهائية.

وأصبح فلامنجو سادس فريق من أمريكا الجنوبية يخسر مباراة المربع الذهبي ولا يخوض نهائي المسابقة بعد 2010 و2013 و2016 و2018 و2020.

وسيلتقي الهلال مع الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد والمقرر إقامتها غدا الأربعاء، بينما سيلعب فلامنجو على مباراة المركز الثالث مع الخاسر من تلك المباراة.

ولم ينس الزعيم.. وثأّر الهلال من خسارته أمام فلامنجو في نسخة 2019، وتأهل للنهائي لأول مرة، حينها خسر بنتيجة 3-1 ورد اليوم بنتيجة 3-2.

رئيس الهلال فهد بن نافل كأس العالم للأندية
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