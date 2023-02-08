مكافأة مالية من وزارة الرياضة السعودية للاعبي الهلال بعد التأهل لنهائي كأس العالم للأندية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 00:06

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - الهلال - فلامنجو

قرر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي صرف مكافأة مالية للاعبي الهلال السعودي بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وتغلب الهلال السعودي على فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكشف الحساب الرسمي لوزارة الرياضة السعودية: "يقدم وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الهلال بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية".

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ويعتبر الهلال أول فريق سعودي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية وثالث فريق عربي بعد كل من الرجاء المغربي والعين الإماراتي.

وينتظر الهلال المتأهل من مواجهة الأهلي المصري ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي البطولة.

ويقام نهائي كأس العالم للأندية في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وكان الهلال قد تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد تخطي الوداد المغربي بركلات الترجيح.

ويشارك الهلال السعودي للمرة الثالثة في منافسات كأس العالم للأندية.

وحسم الهلال ميداليته الأولى هذه النسخة بعد التأهل إلى النهائي إذ حصد الفريق السعودي المركز الرابع في المرتين السابقتين.

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