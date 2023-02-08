رامون دياز: هذا سبب تصريحي بقدرة الهلال على التأهل لنهائي كأس العالم للأندية

كشف رامون دياز المدير الفني للهلال السعودي سبب تصريحه بقدرة فريقه على التأهل لنهائي كأس العالم للأندية وذلك خلال حديثه قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي.

وفاز الهلال على فلامنجو مساء الثلاثاء بثلاثة أهداف لهدفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية لينتظر مواجهة الفائز من الأهلي وريال مدريد.

وتحدث رامون دياز لقناة "إس إس سي" السعودية عقب المباراة قائلا: "سعداء وفخورين بهؤلاء اللاعبين والذين استطاعوا وضع أسمائهم في النهائي، أبارك لجماهير السعودية وجماهير الهلال وكل المنتمين للهلال".

وبسؤاله عما قاله في المؤتمر الصحفي بقدرة فريقه على التأهل للنهائي قال: "أستمد ثقتي من مجموعة اللاعبين لدي وهذا ما يعطيني الأمل دائما، ونحن سعداء للغاية".

وأردف "سعيد من أجل اللاعبين ولم يذهب مجهودهم هباء وأدخلوا الفرحة على جميع مشجعي الهلال ومحبي الكرة السعودية".

وأتم رامون دياز تصريحاته "هذه لحظة تاريخية أستمتع بها".