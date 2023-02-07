تقرير إسباني يكشف: رودريجو مهاجم أمام الأهلي.. وعودة ألابا

ينوي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الدفع برودريجو في التشكيل الأساسي لفريقه أمام الأهلي.

ويلتقي ريال مدريد بمنافسه الأهلي في ملعب الأمير مولاي عبد الله في المغرب في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا الأربعاء.

وكشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإن المدرب الإيطالي ينوي الاعتماد على اللاعب البرازيلي كمهاجم وهمي أمام الأهلي مثلما حدث في لقاء مايوركا الأخير.

وكان ريال مدريد خسر أمام مايوركا بهدف دون رد في الدوري الإسباني قبل السفر للمغرب للمشاركة في مونديال الأندية.

كما كشف التقرير عن نية أنشيلوتي في الدفع بديفيد ألابا ف التشكيل الأساسي لفريقه أمام المارد الأحمر.

وكان ألابا عاد من إصابة وشارك كبديل في لقاء مايوركا الأخير.

يذكر أن الفائز من المباراة سيواجه الهلال السعودي في نهائي المونديال بعد تغلبه على فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف لهدفين.