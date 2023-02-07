سكاي: إبراهيموفيتش يعود لمران ميلان بعد جراحة الصليبي
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 - 22:53
كتب : FilGoal
عاد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان إلى مران الفريق الإيطالي بعد شفائه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
زلاتان إبراهيموفيتش
النادي : ميلان
ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن المهاجم الملقب بالسلطان شارك في المران ويستطيع التواجد في لقاء تورينو بالدوري الجمعة المقبلة.
وكان إبراهيموفيتش خرج من قائمة ميلان لدوري أبطال أوروبا استعدادا لملاقاة توتنام في دور الـ16 بسبب إصابته.
وقال ستيفان بيولي مدرب ميلان آنذاك: "إبراهيموفيتش لاعب هام لنا لكنه لسوء الحظ تدرب لـ10 دقائق ثم لم يتدرب في اليوم التالي وبالنسبة له فالمباراتين تأتيان في وقت مبكر له".
وأتم "ونحن لا نعرف موعد استعادته للياقته بنسبة 100%".
ويحتل ميلان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة بفارق 18 نقطة كاملة عن نابولي المتصدر بعد مرور 21 جولة.
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