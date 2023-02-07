للمرة الثانية في الموسم.. باسم علي رجل مباراة فيوتشر والبنك الأهلي

حصد باسم علي جائزة رجل مباراة فيوتشر والبنك الأهلي لحساب الجولة 17 من الدوري المصري.

وسجل باسم علي هدفا رائعا افتتح به فوز فريقه بنتيجة 3-0.

وفاز الظهير الأيمن بالجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، بالتساوي مع محمد رضا بوبو الذي فاز بها مرتين من قبل.

وبات اللاعب رقم 11 الذي يحقق الجائزة من صفوف فيوتشر.

ماذا قدم باسم علي ضد البنك الأهلي؟

دقائق: 90

أهداف: 1

تسديدات: 1

لمس الكرة: 85

دقة تمريرات: 81%

تمريرات صحيحة: 46 من 57

مراوغات ناجحة: 1 من 1

فوز بصراعات ثنائية: 4 من 9

عرقلات ناجحة: 3 من 3

استعادة الكرة: 14

سجل ثلاثية فيوتشر: باسم علي ومروان محسن ومحمد فاروق.

الفوز جعل فيوتشر في المركز الثالث بعد نهاية الدور الأول برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز، و3 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما ظل البنك الأهلي دون فوز للمباراة السابعة على التوالي برصيد 13 نقطة في المركز السادس عشر.